¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¶þ»Ø¤Î¡íµðÂÎ¡í¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¡¡£Ç£É½éÀ©ÇÆ¤Ç¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î½ÅÀï¼Ö¤Ö¤ê
ÁÉ¤ëÌ¾ÇÏ¤Î¿¿¿ñ
Ï¢ºÜÂè33²ó¡§¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè33²ó¤Ï¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡Öµð´ÁÇÏ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È³¦¤Î²£¹Ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
1995Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ò´°¾¡¤·¤¿¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¡¡photo by Sankei Visual
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂÎ½ÅÍó¤Ë¡ÖÄ¶ÂçÉýÁý¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤Ï180cm¡£¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¡£À³ÊÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1994Ç¯¡Á1997Ç¯¤Ë¶¥ÁöÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¡¦¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤À¡£Æ±ÇÏ¤Î¸½Ìò»þÂå¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥µ¥¤¥ºÀßÄê¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤Ï¡¢µ©¤Ë¸«¤ëµð´ÁÇÏ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±ÇÏ¤Ï1995Ç¯¤Ë£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÇÏÂÎ½Å¤Ï560kg¡£¤³¤ì¤Ï¡¢JRA»Ë¾åºÇ¹âÇÏÂÎ½Å¤Ç¤Î£Çµ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1994Ç¯11·î¡¢¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤Ï£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î£µÀï¤ÏÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇòÀ±¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢½é¾¡Íø¤Ï£´ºÐ£··î¤Î£¶ÀïÌÜ¡£¼Ç¤Î1200£íÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¼Ç1200£íÀï¤Ç£´Ï¢¾¡¡£°ìµ¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£´ºÐ10·î¤Ë¤Ï¡¢£Ç¶¥¹¥ï¥ó£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¡¢¸åÂ³¤ò£´ÇÏ¿È¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢£Çµ¥Þ¥¤¥ëCS¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ËÄ©Àï¤·£³Ãå¤È¹¥Áö¡£°ìÀþµé¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢°ìµ¤¤ËÃ»µ÷Î¥ÀïÀþ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁö¤ê¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¥Ç¥«¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£552kg¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾¯¤·ÇÏÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤¹»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¤Þ¤¿µð´Á²½¡£¥¹¥ï¥ó£Ó¤Ç¤Ï556kg¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¤Ç¤Ï558kg¤Ç½ÐÁö¤·¤¿¡£520kg¡Á530kg¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤æ¤¨¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë²÷Áö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤Ï¥Þ¥¤¥ëCS£³Ãå¤Î¤¢¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ËÄ©¤à¡£¤³¤Î»þ¤ÎÇÏÂÎ½Å¤Ï560kg¡£Á°Áö¤«¤é£²kgÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿"²£¹Ë"¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢16Æ¬Î©¤Æ¤Î£·ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¡£±ÇÁü±Û¤·¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤¬¥ï¥ó¥µ¥¤¥ºÂç¤¤¤¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£µ³¼ê¤Î°ÌÃÖ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê°ìÃÊ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤Ï½ª»Ï³°¡¢³°¤ò²ó¤ê¡¢¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤è¤¤¤è°È¾å¤Î¼ê¤¬Æ°¤¯¤È¡¢ÍºÂç¤ÊÇÏÂÎ¤¬°ìµ¤¤Ë¶îÆ°¤·¤¿¡£É¡ÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤¿¥·¥ã¥É¡¼¥í¡¼¥ë¤¬¤°¤Ã¤È¾å²¼¤·¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÁö¤ê¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ä¾ÀþÆþ¸ý¤Ç¤Ï¡¢£´¡¢£µÆ¬¤¬ÊÂ¤Ö·ãÀï¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³°¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬°ìËç¾å¤À¤Ã¤¿¡£¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢½ÅÀï¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢£²Ãå¤Î¥Ó¥³¡¼¥Ú¥¬¥µ¥¹¤Ë£±ÇÏ¿È£´Ê¬¤Î£±º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢JRA¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÇÏÂÎ½Å¤Ç¤Î£Çµ¾¡Íø¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾å°ÌÆþÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¡£¤¢¤ë¤È¤¤Ï582kg¤Ç¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÏ¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿"µðÂÎ"¤Ïº£¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ºÆÅÙµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥·¥¢¥±¥Ü¥Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤òÃ¯¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£