続々とニューオープン！ 大阪に7店舗を構える人気カフェ

大阪で続々と店舗を増やしている「MAZE CAFE」。今回紹介する堀江店をはじめ、難波や船場、森ノ宮、日本橋、福島、新世界と、2026年1月時点で大阪市内に7店舗を展開しています。

自家焙煎のスペシャルティコーヒーを提供するカフェですが、どの店も行列が出来るほどの人気を博しています。今回はおしゃれなカフェやインテリアショップ、アパレル店が立ち並ぶ街・北堀江へ。四ツ橋駅が最寄りですが、心斎橋やなんばからも徒歩でアクセスできます。



行列必至！ 看板メニューはボリューム満点のブランチプレート

「MAZEブランチプレート」1800円

オープンは朝8時と早めですが、こちらのブランチプレートを目当てに行列ができることも珍しくありません。長時間低温熟成されたバゲットトーストはカリッと香ばしく、もっちりとした歯ごたえ。このおいしいバゲットにとろとろのスクランブルエッグをオン。卵のお供にほどよい塩気のベーコンやソーセージが食欲をそそります。

さらに野菜が多いのもうれしいポイント。ローストされたアスパラガスやキャロットラペ、フレッシュな野菜サラダもたっぷり。グラノーラやドライフルーツがのったヨーグルトも添えられています。



全店舗共通の季節限定メニューも要チェック。時期によっては店舗限定のメニューもあるので、ぜひSNS をチェックしてみてください。

「フルーツオープンサンドイッチ」1800円 ※イチゴは季節限定

季節のフルーツを使ったオープンサンドイッチはファン待望のメニュー。イチゴの時期限定で、こんなにフォトジェニックなサンドが食べられます♪

バターを塗ってトーストしたバゲットにリコッタチーズをたっぷり敷き詰めて、生ハムとイチゴで愛らしくドレス。クリーミーなリコッタチーズとふわふわの生ハム、香り高いイチゴにお好みでメープルシロップを。シーザードレッシングのクリーミーなラダとも好相性なひと皿。ブランチプレートもフルーツオープンサンドイッチも、ランチでも十分に通用するボリューム感です。



ラテがおいしいと評判！ 自家焙煎のシングルオリジンコーヒー豆も購入可

「MAZE CAFE」はシングルオリジンの豆を自家焙煎し、提供しています。

挽いた豆のアロマを試せるアロマディスプレイが用意されていて、それぞれの香りの特徴で好みの豆を探れます。シングルオリジンのコーヒー豆はドリップで味わうこともできます（700円〜）。また、堀江店ではコーヒー豆の購入も可能です（ブレンド豆100g1200円、シングルオリジン豆100g1200〜1600円）。

店内奥で存在感を放っていたのが、オランダ・ギーセンの焙煎機。重厚なボティで蓄熱量が多く、浅煎りでは豆にしっかりと熱を伝えて生焼けを防ぎ、深煎りでは焼けムラやコゲがない状態で熱を豆に伝えます。蓄熱量が多い状態で豆を焼くため、豆の日持ちもよくなるのだそう。

また、安定した味わいを調整するために毎朝エスプレッソマシンを調整しています。「MAZE CAFE」に行けば必ずラテを注文する！というファンが多くいるほど、バリスタが淹れてくれるカフェラテのおいしさには定評があります。

エスプレッソのコクとシルクのようにきめ細やかなミルクのふわふわ感が絶妙。ふわっとした泡とクリーミーな味わいに、エスプレッソのほろ苦さが飲んだあとに心地いい余韻を与えます。

豆の選別や焙煎、エスプレッソの抽出、ミルクのスチーム加減。実はカフェラテこそバリスタの技術が凝縮されている一杯です。家では絶対に叶わないバランスのいい味わい。これぞカフェに行く醍醐味ですよね。

テイクアウトのカップもモノトーン＆スタイリッシュで、堀江の街にもよく似合います♪

海外のゲストが多く、外国語が聞こえてくる活気のある店内で、ボリューミーなブランチととびきりおいしいカフェラテをゆっくり味わえば旅気分も。ぜひ実際に訪れてみてくださいね。



■MAZE CAFE 堀江店（まぜ かふぇ ほりえてん）

住所：大阪府大阪市西区北堀江1-11-15

TEL：06-6695-7119

営業時間：8〜16時（土・日曜、祝日は〜17時）

定休日：無休

アクセス：Osaka Metro四つ橋線四ツ橋駅から徒歩約3分



▶▶「大阪 カフェ」の記事一覧はこちらから！



Text：鴨 一歌

Photo：沖本 明



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

