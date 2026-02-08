ミセスデビュー10周年展覧会、福岡会場での開催スタート 展示内容一部公開【Mrs. GREEN APPLE「Wonder Museum」】
【モデルプレス＝2026/02/08】Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」の福岡会場での展示が2月7日よりスタート。このたび、本展覧会の展示内容の一部が公開された。
【写真】ミセス展覧会、福岡会場で公開された衣装
1月、盛況のうちに東京会場での開催を終えた本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo／Gt）の頭の中を旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作。最新技術も駆使しながら、造作、映像、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験できる展示や、デビューからの10年間、大森、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティに触れることのできる内容となっている。
また、福岡会場では東京会場とは少し内容も変わり、最新曲『lulu.』のミュージックビデオの衣装や、バンドとして史上初の快挙となった日本レコード大賞3連覇のそれぞれの盾が展示されるなど、すでに訪れた人もまた楽しむことができる要素も追加されている。なお、本展覧会は福岡会場の後、3月2日〜31日まで大阪VS.（グラングリーン大阪内）での開催を予定している。（modelpress編集部）
【最初の部屋】※撮影・録音禁止エリア
暗闇の中で照らされる1台の机。机の上には描きかけの地図がある。耳を澄ますと、あの人がやってくる。さぁ、イマジネーションを膨らませる時間。ペンを走らせていると、おや？音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じてほしい。
【DANCE-GO-ROUND】
メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した楽曲「ダンスホール」。タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズで出迎える。たくさんのミラーボールが並ぶメリーゴーランド。「ダンスホール」の世界観を、光の演出とともに楽しんでほしい。
【BABEL no TOH STATUE】
『Atlantis』から2年。5大ドームで行われた『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』。フェーズ2を締めくくったMrs. GREEN APPLEのストーリーラインライブの最新作を、巨大な飛び出す絵本の像として展示している。次回作“ELYSIUM”に続くバベルの物語の世界を堪能できる。
【QUE SERA SERA GARDEN】
常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場である。音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、「ケセラセラ」をより深く味わうことができる。
【COSTUME RUNWAY】
『DOME LIVE 2023 ”Atlantis”』のステージ衣装、そして「クスシキ」と最新曲「lulu.」のミュージックビデオ撮影で実際に着用した衣装や小道具が並ぶエリアである。「lulu.」の衣装は、福岡会場で初公開となる。
【CREATIVE HISTORY】※撮影・録音禁止エリア
ここに飾られているのは、新たなエンタテインメントを追求し続けた10年の軌跡である。楽曲、歌詞、ジャケット、ミュージックビデオ、ライブ、そして、そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声まで。福岡会場で新たに追加された展示も目にすることができる。ミセスのクリエイティビティ溢れる空間を堪能してほしい。
【次の部屋】※撮影・録音禁止エリア
足元には見覚えのある地図が広がり、展覧会を締めくくる演出が待ち受けている。
【STORE】
展覧会や、楽曲をモチーフにした「Wonder Museum」だけのオリジナルグッズを販売。各会場限定や、数量限定グッズも。また、Premium Goodsの実物サンプルも確認可能。
Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』×ONE FUKUOKA HOTELコラボレーションドリンク
販売場所：会場1階「THE CAFE」にて発売
商品情報：グリーンアップル＆エルダーフラワーソーダ
グリーンアップルの鮮烈なシャープさと、エルダーフラワーが運ぶノスタルジックな優しさ。甘すぎず、けれど華やか。心が落ち着く、穏やかな風味。
・会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
福岡市中央区天神1−11−1 ONE FUKUOKA BLDG．6F
・日程：2026年2月7日（土）〜2月21日（土）
・開催時間：9：00−20：00（最終入場19：00） ※土日祝（21日（土）は除く）のみ、9：00−22：00（最終入場21：00）
・会場：VS．（グラングリーン大阪内）
大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS
・日程：2026年3月2日（月）〜3月31日（火）
・開催時間：9：00−22：00（最終入場21：00）※3月24日については会場点検のため、11：00−20：00（最終入場19：00）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス展覧会、福岡会場で公開された衣装
◆Mrs. GREEN APPLE「Wonder Museum」福岡会場で開催
1月、盛況のうちに東京会場での開催を終えた本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo／Gt）の頭の中を旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作。最新技術も駆使しながら、造作、映像、香りなど、楽曲の世界をさまざまな方法でより深く体験できる展示や、デビューからの10年間、大森、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティに触れることのできる内容となっている。
◆展示内容一部公開
【最初の部屋】※撮影・録音禁止エリア
暗闇の中で照らされる1台の机。机の上には描きかけの地図がある。耳を澄ますと、あの人がやってくる。さぁ、イマジネーションを膨らませる時間。ペンを走らせていると、おや？音楽が誕生する瞬間の喜びを、全身で感じてほしい。
【DANCE-GO-ROUND】
メンバーが初めてダンスパフォーマンスに挑戦した楽曲「ダンスホール」。タキシードに身を包んだ3人が、おなじみのポーズで出迎える。たくさんのミラーボールが並ぶメリーゴーランド。「ダンスホール」の世界観を、光の演出とともに楽しんでほしい。
【BABEL no TOH STATUE】
『Atlantis』から2年。5大ドームで行われた『DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”』。フェーズ2を締めくくったMrs. GREEN APPLEのストーリーラインライブの最新作を、巨大な飛び出す絵本の像として展示している。次回作“ELYSIUM”に続くバベルの物語の世界を堪能できる。
【QUE SERA SERA GARDEN】
常に新しい音楽の届け方を模索しているMrs. GREEN APPLE。ここは、新しい音楽の楽しみ方の実験場である。音源データからAIが連想するイメージを描いた「視るケセラセラ」。リズムを振動に変換した「触れるケセラセラ」。歌詞からAIが香りを生成した「香るケセラセラ」。イマジネーションとテクノロジーの掛け合わせで、「ケセラセラ」をより深く味わうことができる。
【COSTUME RUNWAY】
『DOME LIVE 2023 ”Atlantis”』のステージ衣装、そして「クスシキ」と最新曲「lulu.」のミュージックビデオ撮影で実際に着用した衣装や小道具が並ぶエリアである。「lulu.」の衣装は、福岡会場で初公開となる。
【CREATIVE HISTORY】※撮影・録音禁止エリア
ここに飾られているのは、新たなエンタテインメントを追求し続けた10年の軌跡である。楽曲、歌詞、ジャケット、ミュージックビデオ、ライブ、そして、そこに至るまでの制作資料や原案となった大森のスケッチや打ち合わせ音声まで。福岡会場で新たに追加された展示も目にすることができる。ミセスのクリエイティビティ溢れる空間を堪能してほしい。
【次の部屋】※撮影・録音禁止エリア
足元には見覚えのある地図が広がり、展覧会を締めくくる演出が待ち受けている。
【STORE】
展覧会や、楽曲をモチーフにした「Wonder Museum」だけのオリジナルグッズを販売。各会場限定や、数量限定グッズも。また、Premium Goodsの実物サンプルも確認可能。
◆館内コラボレーション情報
Mrs. GREEN APPLE『Wonder Museum』×ONE FUKUOKA HOTELコラボレーションドリンク
販売場所：会場1階「THE CAFE」にて発売
商品情報：グリーンアップル＆エルダーフラワーソーダ
グリーンアップルの鮮烈なシャープさと、エルダーフラワーが運ぶノスタルジックな優しさ。甘すぎず、けれど華やか。心が落ち着く、穏やかな風味。
◆福岡会場
・会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
福岡市中央区天神1−11−1 ONE FUKUOKA BLDG．6F
・日程：2026年2月7日（土）〜2月21日（土）
・開催時間：9：00−20：00（最終入場19：00） ※土日祝（21日（土）は除く）のみ、9：00−22：00（最終入場21：00）
◆大阪会場
・会場：VS．（グラングリーン大阪内）
大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS
・日程：2026年3月2日（月）〜3月31日（火）
・開催時間：9：00−22：00（最終入場21：00）※3月24日については会場点検のため、11：00−20：00（最終入場19：00）
【Not Sponsored 記事】