【ワンダーフェスティバル2027［冬］】 開催期間：2027年2月13日・14日 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール

ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂は、イベント「ワンダーフェスティバル2027［冬］」を2027年2月13日、14日の2日間開催することを発表した。

ワンダーフェスティバルは、2025年に40周年を迎えた世界最大級の造形・フィギュアの祭典。メーカーの新作展示のみならず、プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したガレージキットを持ち寄って展示・販売を実施している。また、ステージイベントや、塗装や組み立てを会場で楽しめる体験コーナー、コスプレイヤーによるコスプレ等も実施されている。

2027年2月に開催される「ワンダーフェスティバル2027［冬］」では36年ぶりとなる2日間の開催が決定。特別ティザーサイトや一般ゾーン参加ディーラーに向けた案内も開始された。

代表メッセージ

参加ディーラーの皆さまへ

平素よりワンダーフェスティバル（以下「WF」）へのご参加、誠にありがとうございます。

WF実行委員会代表・宮脇修一"センム"です。

2027年冬開催のWFは、2027年2月13日（土）・14日（日）土曜日・日曜日の2日間開催といたします。なぜ今、「2日間開催」なのか。その理由を駆け足ながらお伝えしたいと思います。

WFの誕生から40年以上が経ち、ガレージキットを源流とするフィギュアの世界は、一過性の流行ではなく、確かな「文化」として定着してきました。 造形を生み出す人、支える人、楽しむ人の輪は拡がり続けており、この素晴らしい造形の世界をより多くの方に知り、見て、感じていただき「狭く深く」から「広く深く」に移行する段階に来ていると感じています。

しかし、これまでの1日限りの開催では、販売対応に追われるなど、参加者としてのディーラーさんたちが会場を十分に見て回ることや、ディーラー同士の交流が難しい状況が続いてきました。WFは単なる即売会ではなく、造形作品を通じて刺激を受け、学び合って次の創作へとつなげる「ものづくりの祭典・聖地」であるべきだと考えています。

現在、WFは中国、タイ、韓国、そして2026年にはアメリカでも開催され、これらはすべて複数日開催となっています。海外でのWFが2日以上の開催を標準としている今、日本のWFもまた、その在り方を進化させる時期に来ています。

2日間開催により、ディーラー同士の交流を深めたりする時間が生まれます。また、一般の来場者さんたちにとっても混雑が緩和され、作品をじっくり鑑賞する時間的余裕が生まれるでしょう。

この決断に至るまで相当な時間を要してしまいましたが、WFを次の世代へ、より広く世界へとつなげていくために必要な一歩だと考えています。

皆様のご理解とご協力をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

WF実行委員会 代表 宮脇修一氏

今後のワンダーフェスティバル実施予定

・ワンダーフェスティバル2026[夏]

開催日：2026年7月26日

・ワンダーフェスティバル2027[冬]

開催日：2027年2月13日・14日

ワンダーフェスティバル2026[夏] 内 特別企画

横山宏展2026 マシーネンクリーガー幕張ミーティング

ホビーの世界を牽引し続けるイラストレーター／モデラ―・横山宏氏。その代表作「マシーネンクリーガー」を中心とした造形作品による特別展を開催する。

空想いきものワンフェス

空想は創造のはじまり！ オリジナル作品を制作している方を対象に、未知なる生命への想像を形にする造形企画「空想いきものワンフェス」を実施する。

