6輪車へ改造されたV12エンジンのレンジ

第1回ロイヤル・バーレーン・コンクールでは、メインのコンクール・デレガンスとは別に、より自由な参加枠も設けられ、数100台もの個性的なクルマが集った。ここでも、3部門で受賞車両が選ばれている。

レストモッド＆モディファイド部門の優勝車は、絶妙なセンスでレストモッドされたピックアップトラック、1951年式フォードF-1。30アンダー30部門では、ランボルギーニ・ムルシエラゴ LP580などを抑え、ポルシェ911 SCが受賞している。



4ｘ4部門で優勝した、6輪車へ改造されたランドローバー・レンジローバー ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

中東らしいのが、4ｘ4部門。優勝したのは、6輪車へ改造されたランドローバー・レンジローバー。ハヤブサでの狩猟のため後方が改造され、シートの1つは上昇するようになっている。エンジンは、BMW 750i用のV型12気筒が載っている。

中東で欧米スタイルのコンクール・デレガンスが開かれたのは、これが初めてではない。今回はクラシックカーの割合が少なかった。それでも、歴代で最も成功したイベントになったといっていい。次項からは、英国編集部が注目したクルマをご紹介しよう。

リンカーン・インディアナポリス（コンセプトカー／1955年式）

オーナー：フリッツ・バーカード氏

「3日前までは、フロントガラスに張った氷を溶かしていたんですよ。でもここは、サウナみたいに暑いですね」。スイス人カーコレクターの、バーカードが笑う。



リンカーン・インディアナポリス（コンセプトカー／1955年式）と、オーナーのフリッツ・バーカード氏 ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

クラシックカーを常用する彼は、コンクール・デレガンス前日に開かれたサーキット走行会でも、貴重なワンオフのコンセプトカーを走らせた。スタイリングを手掛けたのは、イタリアのカロッツェリア・ボーノ社だ。

「ショーカーですが、サーキットで走らせるのは最高でした。見た目が美しくても、実際に運転しなければ、本来の楽しさの7割は失ったようなものです。運転して喜ぶことが、クルマを楽しむ最高の方法だと思いますよ」

ポルシェ911 カレラ3.2 WTL（1984年式）

オーナー：シェイク・ハマド・ビン・ラシッド・アル・ハリーファ氏

バーレーンに住むカーコレクター、ハリーファが所有するのは、グランプリ・ホワイトが美しい930型のポルシェ911。M491パッケージとも呼ばれる、WTL（ワークス・ターボルック）をまとう、マニア垂涎の1台だ。



ポルシェ911 カレラ3.2 WTL（1984年式）と、オーナーのシェイク・ハマド・ビン・ラシッド・アル・ハリーファ氏 ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

「既に12年所有しています。ウイングのないワイドボディが欲しくて、1年間探して、やっとオランダで見つけました。ポルシェ・クラシックの手で見事にレストアされた車両だと知って、宝くじに当たったような気分でしたよ」

「子どもの頃、父が930型の911に乗っていて、毎日眺めていました。それが憧れるきっかけになったんでしょう。でも、ホエールテールじゃない見た目の方が好きなんです」

ランボルギーニLM002（1988年式）

ノーマルでもLM002は珍しいが、これはハヤブサでの狩猟のために改造された、ピックアップトラック仕様。イベントを訪れたランボルギーニの伝説的テストドライバー、ヴァレンティーノ・バルボーニ氏は、久々の対面に喜んでいた。

「これはイタリア・トリノのコーチビルダー、サルヴァトーレ・ディオマンテ社が手掛けた、特別仕様の1つ。LM002の開発は、自分が担当したんです。背の高いクルマを手掛けるのは初めてで、非常にやりがいのある仕事でした」。バルボーニが回想する。



ランボルギーニLM002（1988年式）と、ヴァレンティーノ・バルボーニ氏 ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

「ランボルギーニ・チーターは軍用に設計されましたが、市販に向けて再開発が必要になりました。悪路走行でトーションバーが折れ、コイルスプリングへ変更しています。当初はリアエンジンでしたが、安定性を求めてV12はフロントへ移したんですよ」

フォード V8 4ｘ4 ウッディー（1939年式）

オーナー：ハイダー・アル・ルーミ氏

クウェートのカーコレクター、ルーミのウッディワゴンは、パープルが非常に鮮やかながら、一見すると1939年式のオリジナルへ近い。しかし、FRP製のボディキットでドレスアップするなど、モダンなカスタマイズが施されている。



フォード V8 4ｘ4 ウッディー（1939年式）と、オーナーのハイダー・アル・ルーミ氏 ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

さらに、エンジンはフォードのV8ではない。「2年前にアメリカで購入したレプリカで、シボレーのV8スモールブロック・エンジンが載っているんです」

「ATとパワステが付いていて、クウェートではよく乗っています。他にも、マスタング用のV8エンジンを積んだピックアップ、1940年式フォードF-1や、オリジナル度の高い1959年式フォード・スカイライナーも所有しています」。相当なアメ車マニアらしい。

協力：シルバーファーン・パフォーマンス社