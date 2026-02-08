60台以上の名車がゴルフコースに

英国で名門コンクール・デレガンスを主催するスーロー・イベント社が、中東デビューを果たした。カーコレクターとして有名な、バーレーン王国の首相で皇太子、サルマン・ビン・ハマド・アル・ハリーファ氏の呼びかけで。

経験豊かな主催者のもと、欧州のイベントのように綺羅びやかで荘厳な雰囲気が、ペルシャ湾に浮かぶロイヤル・バーレーン・ゴルフクラブに生み出された。水辺を望むグリーンのフェアウェイは、素晴らしいロケーションだったといえる。



ベスト・オブ・ショーを獲得した、1972年式ランボルギーニ・ミウラ SV ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

ヴィンテージな1913年式クレマン・ベヤードTから、最新の2025年式ケーニグセグ・ジェスコ・アタックまで、60台以上のノミネート車両が並んだ眺めは壮観の一言。海外からの来訪者は、歓待ぶりにも圧倒されたようだ。

911 GT1 シュトラッセンバージョンも

「参加車の8割は中東から。地元のコレクターへご協力いただき、希望へ近いラインナップになりました」。共同キュレーターを努めた、フラビアン・マルセ氏が説明する。

「現地の実行委員が、開催の鍵を握っていました。欧州で1940年以前のクルマを見つけるのは簡単ですが、近年のコレクターズモデルは中々出てきません。しかし、こちらでは逆。情熱が、純粋にクルマへ向けられているからでしょう」



1996年式のポルシェ911 GT1 シュトラッセンバージョン ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

実際、1996年式ポルシェ911 GT1 シュトラッセンバージョンなどは、欧米ならエアコンの効いたガレージから出てくる機会は稀。アストン マーティン・ヴァルキリーや、珍しいワンオフ、貴重なオフローダーまで顔ぶれも多彩だった。

2日間のコンクール・デレガンスへ先立って、バーレーン国際サーキットでは走行会も実施された。多くの参加車両がコースインしたことにも、それは表れている。

総合優勝はランボルギーニ・ミウラ SV

コンクール・デレガンスには9つのクラスが設けられ、各部門の優勝と、総合優勝が選抜された。審査員は、パナマハットの気取った審査員ではなく、参加者たち。これも、スーロー・イベント社が英国で実施する内容へ準じている。

かくして、映えある第1回ロイヤル・バーレーン・コンクールで総合優勝、ベスト・オブ・ショーを獲得したのは、1972年式ランボルギーニ・ミウラ SV。丁寧なレストアを終えたばかりで、オーナーはバーレーンのハリド・アブドゥルラヒム博士とのこと。



第1回ロイヤル・バーレーン・コンクールの様子 ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

ミウラ SVは147台しか生産されておらず、シャシー番号4870はイラン国王が1971年に注文した車両。ボディはブルー・イスキア・メタリッツァートで、当時のまま。内装はホワイト・レザー。スリークな姿が表彰台に現れると、周囲は大きな拍手で包まれた。

フェラーリ 250 テスタロッサはアメリカから

1940年以前の部門では、1937年式ロールス・ロイス・ファントムIIIが選ばれた。オーナーはアーチ・モハマド・アワド・ビンラディン氏で、隣国のサウジアラビアから来場したそうだ。

アデル・ラジャブ氏が持ち込んだSUV、1988年式ランボルギーニLM002は、ヨーロッパ・クラシック部門で優勝を掴んだ。こちらも、サウジアラビアからの参加だった。



スポーツ＆レースクラシック賞を獲得した、1959年式フェラーリ 250 テスタロッサ ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

英国クラシック部門で優勝したのは、1988年式アストン マーティン V8ヴァンテージ・ヴォランテ。オーナーはスイス出身のイェルク・ヴォレ氏で、この「プリンス・オブ・ウェールズ」仕様は22台しか提供されていない。

同じくスイス在住のカーコレクターがノミネートした、1955年式リンカーン・インディアナポリスは、アメリカン・クラシック部門で優勝。アメリカから運ばれてきた、1959年式フェラーリ 250 テスタロッサは、スポーツ＆レースクラシック賞を獲得している。

6台限定のフェラーリ・ザガートも受賞

モダンクラシック部門で頂点に輝いたのは、2006年式パガーニ・ゾンダ F クラブスポーツ。25台という限定生産の1台だ。スーパーカー部門では2006年式ポルシェ・カレラGTが、ハイパーカー部門ではメルセデスAMG ワンが優勝している。

フロントガラスのないスピードスター、フラットトップ部門を制したのは、クウェートから参加した2009年式メルセデス・ベンツSLR スターリング・モス。1955年のミッレ・ミリアで勝利した、300 SLRをトリビュートした超希少モデルになる。



フラットトップ部門で優勝した、2009年式メルセデス・ベンツSLR スターリング・モス ティム・スコット（Tim Scott）／ワン・スペース・スタジオ（One Space Studio）

特別賞として設けられた皇太子賞をさらったのは、2008年式フェラーリ・ザガート・ニビオ。僅か6台の、カロッツェリア・マシンだ。運営委員によって選ばれる、エアーX賞には、見事なオリジナル状態が保たれた1963年式シェルビー・コブラが選ばれた。

