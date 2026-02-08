陣内智則が７日のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」に出演。「なにをきくねん」のコーナーで怖い経験を聞かれると、かつて「エンタの神様」でブレーク後、初めての全国区の特番に出た時の事件を語った。

「僕、ガッツ石松さんにシバかれたのが…特番で思いっきり」。

ネタ以外でのテレビ出演も初めてだったといい、ひな壇で隣に座っているガッツ石松がボケていたため、陣内が軽く突っ込んで、リズムのいい掛け合いになっていたという。

その後、番組企画のルール説明が行われていた時も、ガッツ石松が陣内に向かってボケ続けてきて、これが番組進行を妨げていたのでチャンスと思い、タイミングをためた後に「やかましいわ！」と頭をパチーン！叩いたところ、ガッツ石松がまさかの激怒…。

陣内は「そっから幻の右がブワーン、膝カーン、エルボカーン」と収録現場が大荒れとなり、周囲がガッツ石松を制止したことを振り返った。

「で、収録もナシ、ガッツさん、怒って帰って」と明かし、明石家さんまらが「ええっ！」と驚きの声をあげた。

陣内はたくさんの共演者の前でガッツ石松に制裁を加えられている時に、一瞬目が合った東野幸治が目をそらしたと笑わせた。

その後、ガッツ石松に謝罪に行き、結果、２人で特番をやる良い関係にもなったと説明する一方で「やっぱりボクサーの頭を叩くのは、反射的に来るんですよ」と語った。

ただ、この事件がきっかけで、爆笑問題や出川哲朗らから声をかけられ、芸人界に名前が広まったという。さんまが「そんな目に遭うてるのに、お前、永野の髪の毛引っ張って」と笑わせ、陣内が「あのとき、ガッツさんの気持ち分かりました」と返していた。