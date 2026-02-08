タレント中島史恵（57）が思わぬ泥酔エピソードを明かした。8日、都内で写真集「♯57〜感じる史恵ハート〜中島史恵写真集」（双葉社）発売記念イベントに出席。今作のカメラマン、篠原潔氏について、約20年ほど前に「助けられたことがあるんです」と切り出し「飲み過ぎて帰った日があって、タクシーに乗って降りて道で寝ちゃってたことがあったんです。そうしたら次の日にスタイリストの友達から連絡があって『昨日、恵比寿の道で寝てませんでした？』と。『知り合いが中島史恵っぽい人が寝てて助けたんだけどって言っています』と言われて。それが篠原さんでした」と振り返った。

中島は「命の恩人です。飲み過ぎないように気をつけようと思っております」と反省も口に。今回の撮影でも同じく酒好きの篠原氏と席を共にすることもあったといい「楽しくお酒をいただいたり、お仕事をさせていただいてすごく優しくて丁寧な仕事をされる方です」と明かしていた。

写真集は昨年9月に千葉県内で撮影。2020年以降はほび毎年1冊ペースで出版しており、今回も50代ながら抜群のプロポーションを披露している。