読むのが難しいと思う「京都府の自治体」ランキング！ 2位「久御山町」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪化粧をした山々や澄んだ空気が心地よい季節となり、週末を利用して遠方へ足を運ぶ機会も増えているのではないでしょうか。旅先で目にする案内板や地図には、一見すると読み方の見当がつかないような、その土地ならではの独特な地名が数多く存在しています。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「京都府の自治体」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者のコメントを見ると「始めの文字の読み方が特に迷いそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「みやびやかな名前で、古語のようなので、読みにくいです」（60代男性／兵庫県）、「京都府でもトップクラスに難読の自治体だからです」（20代男性／東京都）といった声がありました。
回答者のコメントを見ると「わたばちょう、と読んでしまった」（40代女性／埼玉県）、「簡単な漢字だからこそ、普段はあまり使わない読み方だと混乱するかなと思います」（40代女性／東京都）、「『わづか』と濁って読むところが、難しいと思います」（50代女性／埼玉県）といった声がありました。
(文:坂上 恵)
2位：久御山町／44票2位は「久御山町（くみやまちょう）」でした。京都府の南部に位置し、京都市や宇治市に隣接する町で、交通アクセスの良さから工業団地も多く、商業と住宅地が調和した地域です。読みが難しい地名としてたびたび話題に上がることもあるようです。
1位：和束町／53票1位は「和束町（わづかちょう）」でした。京都府南部、山あいに位置する自然豊かな町で、高品質な宇治茶の生産地として全国的にも知られています。茶畑の風景が美しく「日本の農村の原風景」としても人気がありますが、読み方に戸惑う人が多いようです。
