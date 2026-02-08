ILLITが、「NOT ME」のMVをサプライズ公開した。

（関連：【映像あり】ILLIT、日常を“パパラッチ風”に演出した「NOT ME」MV）

同楽曲は、2025年11月にリリースされた1stシングルアルバム『NOT CUTE ANYMORE』の収録曲。自身の無限の可能性について堂々と歌い、ILLITのハツラツとしたキャラクターを映し出したリズムが特徴的なポップソングだ。シックなボーカルで繰り返される〈That’s not my name〉というフレーズが強い中毒性を放っている。歌詞には“IL-LIT”や“Princess”など、グループやメンバーを指す様々な愛称が登場するが、ILLITは自分たちを定義するこうしたレッテルを剥がし、“自分自身を型にはめない”という強い意志を示している。

公開されたMVは、ILLITの何気ない日常をパパラッチが捉えたようなカットで構成。メンバーたちが大きな洗濯物を肩に担いで歩いたり、ペット用のカートを押しながら散歩したり、大量の荷物を抱えながら忙しそうに電話をかけたりと、街中を自由に歩き回る姿が収められた。

さらに、ファッション誌を彷彿とさせるILLITの感覚的な衣装と、クールな佇まいが目を引く映像に。ワイルドなライダースジャケットやサングラス、愛らしい少女のようなフリルスカートなど、それぞれの個性が光るスタイリングを纏った5人のメンバー。ILLIT特有のユニークでウィットに富んだ魅力が、映像に生き生きとしたエネルギーを吹き込んでいる。

また、斬新な演出技法も取り入れられ、高層ビルから見下ろすようなハイアングルや、店の外にいるメンバーを映し出すシーンを通じて“他人の視線”を表現。画面のピクセルが崩れるほど大胆にレンズをズームインさせたり、歌詞をアートワークとして視覚化したりするなど、洗練された映像となっている。

なおILLITは、日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」を1月13日にリリース。タイトル曲は現在放送中のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）