¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ñ3Ï¢ÇÆÁÀ¤¦²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¿Ê¤á¤ëÂÙÁ³¼«¼ã¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê7Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÁá¤µ¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢²Æì¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Èºå¿À¤¬Îý½¬»î¹ç¡ÊÌ¾¸î¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×ÁÈ¤Ï¡¢ÎãÇ¯2·îÃæ½Ü¤Ëº£½ÕºÇ½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¾¯¡¹Áá¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±»Å¾å¤¬¤ê¤âÁá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎãÇ¯¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï1ÈÖº¸Íã¡¦ÌðÂô¹¨ÂÀ¡¢5ÈÖ±¦Íã¡¦ËüÇÈÃæÀµ¡¢6ÈÖÆóÎÝ¡¦ÌîÂ¼Í¤´õ¡¢7ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡¦À¾ÀîÍÚµ±¡¢9ÈÖÊá¼ê¡¦ÅÄµÜÍµÎÃ¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÃ£¹§ÂÀ¤È1·³¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëºå¿À¤â¡¢º£Ç¯¤Ï3·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¡Ö4ÈÖ»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»î¹ç¤Ï8¡½4¤Ç¡¢º£µ¨¤âºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢Ä´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿SÁÈ¤ÇÆÈ¼«Ä´À°¤·¤Æ¤¤¿¶áÆ£·ò²ð¤¬¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤Ç¤Ï¡¢²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯SÁÈ¤Ç¡¢¶áÆ£¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ËÒ¸¶ÂçÀ®¤â6Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£10Æü¤ÎÂè3¥¯¡¼¥ë¤«¤é¤ÏÌøÅÄÍª´ô¤¬¹çÎ®Í½Äê¡£º£µÜ·òÂÀ¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Ï14Æü¤ÎÂè4¥¯¡¼¥ë¤«¤é¤Î¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¡¼¥à¤¬à°ì¤Äá¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶áÆ£¤ÈËÒ¸¶Âç¤ÏÂè3¥¯¡¼¥ë½ªÎ»¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤é³Æ¹ñÂåÉ½¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤Ç¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤ÏWBC¸å¤Î³«ËëÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ïµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤³¤ÎÂÙÁ³¼«¼ã¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤È2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼ÂÀï·Á¼°¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÂè3¥¯¡¼¥ë°Ê¹ß¤ÎÁè¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë