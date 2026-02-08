¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ÃÆþ¤ÎÃæÂ¼ÌÌï¤¬ÂçÀèÇÚ¤È88µå¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Öº¸±¦´Ø·¸¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê8Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³«Ëë1·³Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢8Æü¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿88µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥ÕÌò¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢µå¿ô¤âÁý¤¨¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡Êµå¿ô¤ò¡ËÅê¤²¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î80¡¢90µå¤Ï»î¹ç¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é½ÐÎÏÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Åê¤²¤ëÎÏ¡¢Åê¤²¤ëÂÎÎÏ¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¡Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÅìÉÍµð¤âÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£6ºÐÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤È¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£Ä¹ºê¡¦À¶Êö¹â¡¢°¡Âç¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ç7¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ°ÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥¦¥¨¡¼¥È¤È¤«¤âËèÆü¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¡£¸ÄÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¼«Ê¬¤Ç¡Ê²ÝÂê¤ò¡Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤ÀÂè2¥¯¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ïàº¸¥¥é¡¼á¤ÎÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæÂ¼¤Î¾ì¹ç¤Ïº¸¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢±¦¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤ÎÈïÂÇÎ¨¤¬Äã¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¡ÊÂÇ¼Ô¤Î¡Ëº¸±¦¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ°ìÏÈ¤òÁè¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨3³ä1Ê¬3ÎÒ¤ËÂÐ¤·¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤¬2³ä1Ê¬4ÎÒ¤È1³ä¶á¤¯Äã¤«¤Ã¤¿¡£ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤â¡Ö¼ÂÀï¤ÇÅ¬À¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÃæÂ¼Ì¤Ë¸Â¤é¤º¡Ëº¸¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¸Ø¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Çàµï¾ì½êá¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃæÂ¼Ì¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤À¡£º£¸å¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤ËÃÊ³¬¤â¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Ã¤«¤êÂÐÀï¤Ç¤¤ë·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë