◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)

オリンピックで中国選手と日本人コーチの心温まる一幕がありました。

日本勢は木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーの快挙を達成。3位には、中国の蘇翊鳴選手が輝きました。

蘇翊鳴選手は日本選手へも温かい拍手を送り、表彰台では笑顔で言葉を交わしました。

そんな蘇翊鳴選手には日本人コーチの佐藤康弘氏がいます。佐藤コーチと共に北京五輪で金メダルを獲得している蘇翊鳴選手。

今回の銅メダル獲得ももちろん佐藤コーチと共に獲得したもの。蘇翊鳴選手は自身のSNSで銅メダルを佐藤コーチの首にかけ、ハグする様子を投稿します。そして「四年前に私は『あなたが僕の人生を変えた』と伝えた。この四年間、僕の浮き沈みを共に歩んでくれた。あなたと出会えた幸運に感謝しています。あなたが僕にとってどれほど大切か言葉では言い表せない。ただ『ありがとう』と言いたい。あなたは今も僕の人生を変え続けている。愛してるよ、スノーボードコミュニティ全体があなたを愛してる！」と最大の賛辞を送りました。