タレントのビートたけし（７９）が８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、老後の生活で大切なことについて口にする一幕があった。

この日の番組では、老後移住の問題点をリポート。高齢者が賃貸契約を結ぶ際、孤独死や家賃滞納のリスクを懸念して、高齢者の入居を敬遠する貸し渋りの例などが紹介された。

番組のラストで「昔、若い時は老後どうしようかな？なんて言って、お金貯めなきゃなって思ってて。お金貯めて老後は安心だと思ったら、それはそれで必ず問題が来て…」と話し出した、たけし。

「年取って一番大切なのは、年取っても仕事関連で遊びに行けるのが一番いいんだよ」と続けると「俺のところなんかは映画やってると照明さんもカメラマンも今（仕事を）やってないのよ。それが遊びに来るのよ。ジジイが６人くらい並んで文句つけてきて『へたくそだなあ』とか」と口に。

ここで共演のエッセイスト・阿川佐和子さんが「朝起きて、やることがある、行くところがあるっていう人が強い」と言うと、たけしは「だから老後っていうのはどうやって生きていくかっていうか、家の中でただ座ってお茶を飲むなんてのはダメなんだよね〜」と、しみじみつぶやいていた。