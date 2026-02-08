ＤｅＮＡ・山崎康晃投手が８日、ブルペンで投球動作の測定を行い、フォームをチェックした。

後ろから、横から。９台のカメラと分析スタッフに囲まれて、山崎が一心不乱にボールを投げ込んだ。その場で映像を３Ｄに変換してソフトで分析。チェックしたのは踏み出す左足の位置だった。三塁側に左足を踏み出すインステップが右腕の特長だが、その方向を「靴の横幅の半分くらい」一塁側へ。最速１５０キロ超もブルペンでは出力を抑えるが、１３８キロから４キロ増したという。加えてホップ成分もよくなったといい「４キロくらい伸びて僕自身もちょっとビックリしています」と驚きを隠そうともしなかった。今キャンプ初の取り組みで３８球を投げ込み「改良というか、年々体が変わっていく中でベストの方法を探った感じ。プロの解析の人たちに力を借りてパフォーマンスをもっとよくしていきたい」。ピッチングの後も分析スタッフ、コーチらと３０分近く意見を交換した。

通算２３２セーブの守護神も一昨年は４セーブ、昨年は１セーブに終わった。「１回、組み替える作業も必要というフェーズに入ってきている」とフォームの見直しに着手。相川監督も「新しい彼を作るためにはいい挑戦」と背中を押す。キャンプ後半でも再度、動作解析を行う予定だ。「人体実験じゃないですけど今、自分に必要なのかなと思ってチャレンジしました」と山崎。通算２５０セーブまであと１８。守護神奪回へ、あくなき挑戦は続く。（秋本 正己）