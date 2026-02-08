佐賀が富山に連勝達成…特別指定の轟琉維が23得点と2日連続でキャリアハイ更新

2月8日、富山県西部体育センターで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第22節GAME2が開催。佐賀バルーナーズが富山グラウジーズを91－69で下し、アウェーで2連勝を飾った。

前日のGAME1を92－67で快勝した佐賀。連勝を狙うこの日はレイナルド・ガルシアが前半だけで19得点を挙げる活躍を見せ、50－44と佐賀が6点をリードして試合を折り返した。





［写真］＝B.LEAGUE

後半、佐賀がさらにギアを上げる。第3クォーター、佐賀は持ち前の堅守で富山の得点を11点に抑え込むと、轟琉維や角田太輝が3ポイントを沈めて点差を拡大。68－55とリードを2ケタに乗せて最終クォーターへ。

勢いに乗る佐賀は第4クォーター、轟が再び外角から射抜き、ガルシアもバスケットカウントを奪うなど富山を圧倒。終盤にはダジンスキーや轟の連続3ポイントでさらに突き放し、最終スコア91－69でタイムアップ。佐賀が危なげない試合運びで富山を退けた。





勝利した佐賀は、東海大学から加入している特別指定選手の轟が、4本の3ポイントを含む23得点6アシストと大爆発。前日の16得点に続き、2日連続でキャリアハイを更新する衝撃のパフォーマンスを見せた。また、ガルシアが22得点13リバウンドのダブルダブル、ダジンスキーも20得点7リバウンドと主力陣が安定した力を見せた。

一方、敗れた富山は、ケルが24得点13リバウンド5アシストと奮闘したものの、ホームで手痛い連敗を喫した。

■試合結果



富山グラウジーズ 69－91 佐賀バルーナーズ（@富山西部）



富 山｜22｜22｜11｜14｜＝69



佐 賀｜24｜26｜18｜23｜＝91





【動画】現役大学生・轟琉維が4本の3ポイントを沈める大活躍