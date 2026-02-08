開幕戦から合計8発の打ち合いに…川崎Fはエリソン前半ハットも後半劣勢、柏に3失点も白星スタート
[2.8 J1百年構想EAST第1節 川崎F 5-3 柏 U等々力]
秋春シーズン移行に伴う特別大会・明治安田J1百年構想リーグは8日に開幕節3日目を行った。川崎フロンターレと柏レイソルの対戦は、川崎Fが5-3で勝利。前半にFWエリソンがハットトリックを達成するが、柏の猛攻から3失点を喫する。後半は完全に劣勢も、DF松長根悠仁とMF脇坂泰斗のゴールで奪ったリードを守り切った。
川崎Fは期限付き移籍からの復帰を含め、新加入選手5人を起用。GKスベンド・ブローダーセン(←岡山)、DF谷口栄斗(←東京V)、レンタルバックの松長根(←福島)、DF山原怜音(←清水)、MF紺野和也(←福岡)が開幕戦でスタメンに入った。4-2-3-1の布陣で、GKはブローダーセン、4バックは左からDF三浦颯太、谷口、松長根、山原。2ボランチはMF山本悠樹とMF河原創。2列目は左からMF伊藤達哉、脇坂、紺野。1トップはエリソンが立った。
昨シーズンJ1リーグ2位の柏は、1月末のちばぎんカップ(○2-1)から先発の変更は無し。3-4-2-1の布陣で、GKは小島亨介、3バックは左からDF三丸拡、DF古賀太陽、DF馬場晴也。2ボランチはMF中川敦瑛とMF小西雄大。WBは左がMF小見洋太、右がMF久保藤次郎。2シャドーはMF瀬川祐輔とMF小泉佳穂で、1トップにFW細谷真大が入った。
試合は早々に動く。前半5分、川崎Fは脇坂がPA手前から右足ミドルを放つ。相手選手の手に当たったように見えたため、両選手は一瞬動きをストップ。しかし伊藤がすばやくボールを奪うと、あわてて止めに入った中川に倒され、PKを獲得した。
エリソンがキッカーを務め、ゴール右にチームファーストゴールとなる先制点を挙げた。
川崎Fは前半11分に追加点。紺野が右から中盤に動きながら、左サイドにパスを通す。ボールを受けた伊藤がそのまま敵陣PA内に進入。鋭い切り返しで深い位置に進もうとしたところで、横にいたエリソンが左足シュートを放ち、GK小島の股を通してネットを揺らした。
柏はボールを握るも相手のブロックを破れず。前半23分には三丸が左サイドからクロスを上げるも、小泉のダイレクトシュートはGKブローダーセンに阻まれた。
川崎Fは前半25分に3点目。谷口が自陣近くで奪い、伊藤がつないで脇坂が最前線にスルーパスを出す。ゴール方向に突進するエリソンは、古賀のマークを左手で押さえながら右足シュート。冷静にハットトリックを達成した。
柏は前半35分、川崎Fの攻撃に苦戦していた馬場を下げ、DF原田亘が入った。すると一気に息を吹き返す。38分には小泉が右サイドからカットイン。冷静なタッチで相手を翻弄しながら、PA右にパスを出す。原田がクロスを上げると、ニアサイドの細谷がヒールキックでゴールに流し込み、1-3と点差を縮めた。
柏は何度も決定機を作り出すも、前半のうちに追加点はできずに1-3のまま折り返した。
後半に入っても柏のペースは続く。後半2分、久保が右サイドからPA右にスルーパス。反応した細谷が右足シュートを放つも、わずかにゴール右外に外れる。10分には右サイドから原田が前進し、細谷とのワンツーから左足シュート。しかし、これもゴール枠を大きく外れた。
流れを変えたい川崎Fは、後半14分に交代カードを使う。伊藤を下げ、FWマルシーニョが入った。
だが、柏は流れを失う前にもう1点を返す。後半16分、中盤の底でボールを収めた小西が最前線にロングスルーパス。瀬川が反応して松永根の裏を走り、飛び出したGKブローダーセンをかわすように冷静にシュートを決める。2-3と1点差に詰め寄った。
川崎Fは前半22分、マルシーニョとエリソンがロングカウンター。2人のコンビネーションで敵陣まで入り込み、CKを獲得する。このプレーから価値あるゴールが生まれた。山本が左CKを右足で蹴ると、松永根がハイジャンプからのヘディングシュートでゴールのファーサイドに流し込んだ。百年構想リーグは別大会扱いでJ1公式記録にはならないが、松永根にとってJ1初ゴールとなった。
川崎Fは後半24分、得点が入る前から準備をしていた2枚替えを行う。エリソンと山本に代え、FWラザル・ロマニッチとMF橘田健人が出場する。29分には三浦と紺野を下げ、DF野田裕人とMF大関友翔も投入される。柏は同タイミングに瀬川と小見に代え、MF山之内佑成と昨シーズンまで川崎Fに所属していたMF山内日向汰が入った。
交代枠を使うなかで、流れは依然として柏。後半36分、久保がPA右からクロスを上げると、ファーサイドの山之内がヘディングシュートを放つ。GKブローダーセンのスーパーセーブにはじかれるが、こぼれ球に詰めた山内が渾身の右足シュートを叩き込み、3-4とまたしても1点差とした。
柏に攻め込まれながらも、川崎Fは終了間際に脇坂がダメ押しの5点目。5-3で白星スタートを決めた。
(取材・文 石川祐介)
