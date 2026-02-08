次回のサンデーPUSHスポーツは2月15日（日）放送！MC・川島の「丸選手とバーベキューがしたい」 という思いが実現！去年11月に、巨人ロケレギュラー・ママタルトと4人でBBQした模様の続編をお伝え！

スタジオには、今年、現役引退を発表した澤村拓一と、M-1王者たくろう、中川安奈が参戦！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：澤村拓一/たくろう/中川安奈

川島念願！巨人・丸選手とバーベキュー第二弾

「丸選手とバーベキューがしたい」という川島の夢が実現！

巨人ロケレギュラー・ママタルトも参加して行われたバーベキューでは、丸選手が昨年サイクルヒットを達成した裏話や 巨人のあの選手の知られざる素顔を暴露。

そのタレコミ対して、宮崎キャンプでママタルトが選手を突撃取材！

■M-1王者のたくろう・赤木が巨人愛を語る

元野球部のたくろう・赤木は、小さい頃からの大の巨人ファン。

川島に巨人愛をプレゼンすると…まさかの結果に！？



■今年、現役引退を発表した澤村拓一にたくろうが質問！

セ・リーグ、パ・リーグ、MLBを経験した澤村へ、たくろう・赤木が「現役生活で一番凄いと思った対戦相手は？」と質問！その答えにあの世界的有名選手の名前が！