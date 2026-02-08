¶áÆ£¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È½éÎý½¬¡¡WBC¸«¿ø¤¨ÂÇ·â²þÂ¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È½éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²Ã¤¨¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶áÆ£¤¬8Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÄ´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤ëSÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤òÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È´À¤òÎ®¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤·¡¢»Îµ¤¤â¾å¤¬¤ë¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡µå³¦¶þ»Ø¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Ï¥ª¥Õ¤ËÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¹â¤á¤ÎÂ®¤¤µå¤òÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÂÉý¤ò¶¹¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï·Ú²÷¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¾·×ÂÇ¤Á¤½¤¦¤Ê¹½¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£