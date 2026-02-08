東京六大学リーグの法大に「スポーツに優れた者の特別推薦入学試験」で入学する横浜・奥村凌大内野手が８日、神奈川・川崎市内で取材に応じた。

横浜では副将を務めて昨春のセンバツ制覇に貢献し、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯に出場した高校日本代表にも選ばれた逸材。特に野球ファンをうならせたのは、昨夏の甲子園の準々決勝・県岐阜商戦だろう。４―４の同点で迎えた９回２死満塁で、詰まったゴロが奥村の守る二塁へ飛んできたが、打球を追った一塁手が飛び出して一塁ベースは無人に。だがこの状況で奥村は慌てることなく二塁への送球を選択し、間一髪でアウトに仕留めて絶体絶命のピンチを脱した。

この日の取材では、このプレーについても話題が及んだ。報道陣から、横浜が取り組むゴミ拾いなどの野球以外の取り組みがプレーにも生きるか、と質問され「信じています」と回答。その上で、「それを感じたプレーは？」と問われると、県岐阜商戦での二塁送球を挙げた。その理由については「日頃の（村田）監督さんが言っている、他人への気遣いであったり、ゴミが落ちているけど見逃すじゃなくて、拾う部分。それが『ちょっと（一塁手の）小野が出過ぎているから、違うところに投げよう』というところにつながったのかなと思います」と明かした。

六大学への憧れと、法大のこまかな野球にひかれ進学を決意。４年後のプロ入りへ向けて、通算１００安打と首位打者獲得を目標に掲げた。勝負の神は細部に宿る―。その重さを知るルーキーが、新たなステージでさらなる飛躍を目指していく。