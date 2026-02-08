昨季限りで広島を退団した宇草孔基外野手が、チェコ野球リーグ「エクストラリーガ」の「コトラーシュカ・プラハ」でプレーすることが８日、分かった。７日に正式契約を結んだ。本紙の取材に「本当に野球が好き。その初心に返って、グラウンドを思い切り駆け回りたい」と、新天地での活躍を誓った。

球界関係者の紹介もあってチェコでの新たな挑戦が決まった。公用語のチェコ語はもちろん英語も話せない中、代理人なしで球団関係者と交渉を重ねたという。３月後半にチェコに渡り、現地時間４月１０日開幕のシーズンに臨む。

宇草は、常総学院から法大を経て１９年ドラフト２位で広島入り。２４年には４月に３本塁打と存在感を発揮しながら、故障で離脱。通算１４２試合で８８安打、８本塁打、３１打点。６年目の昨季は１軍出場なし。昨季限りで戦力外となった後は、現役続行を目指して練習を続けていた。

同国では今年、昨季までロッテに在籍した荻野貴司外野手も「ドラチ・ブルノ」でプレーすることが決まっている。公式サイトによると、開幕戦で「ドラチ・ブルノ」と「コトラーシュカ・プラハ」が戦う。