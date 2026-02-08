

俳優のティモシー・シャラメ（30）は、アカデミー賞受賞への「クエスト」を勘違いされているように感じているという。「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」の演技でアカデミー主演男優賞にノミネートされているティモシーは、「君の名前で僕を呼んで」「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」に続き、オスカー像獲得3度目のチャンスとなるが、自分の利益のためだけにアカデミー賞を欲しているわけではないことを理解して欲しいという。



1日にロンドンで行われた質疑応答の場で、リチャード・カーティス監督からアカデミー賞を受賞したいかと尋ねられたティモシーはこう答えた。「受賞はしたいけど、それの前提を説明したんだけど。だって、時に僕のクエストが勘違いされている気がするから」「こうしたアワードは映画に付加価値をつけてくれる。劇場の危機とかについて今ここで演説する気はないけど、こういうアワードに出ると、お互いの作品を宣伝することができる。それが最高なんだ」



そして、「世界がこんな状況にあるのに、あれが欲しい！って執着しているような人間じゃないってこと」と説明している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）