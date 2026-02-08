『メイドインアビス 目覚める神秘』今秋に公開 劇場シリーズ第1部で映像＆イントロダクション解禁
アニメ『メイドインアビス』シリーズ続編で劇場シリーズ第1部となる『メイドインアビス 目覚める神秘』が、2026年秋に公開されることが決定した。アニメーション制作はアニメシリーズから引き続き『盾の勇者の成り上がり』『わたしの幸せな結婚』など人気作を多く手掛けるキネマシトラスが担当し、スタッフ情報とイントロダクションも公開された。
【動画】いろいろとヤバい…公開された『メイドインアビス』新作映像
同作は、原作シリーズ累計発行部数2200万部を突破し、漫画家・つくしあきひとが描く作品。2017年にTVアニメ第1期、2020年に劇場版『深き魂の黎明』、2022年にTVアニメ第2期『烈日の黄金郷』が放送された。
■スタッフ
原作：つくしあきひと（竹書房「竹コミ！」）
監督：小島正幸
脚本：倉田英之
キャラクターデザイン：黒田結花、黄瀬和哉（ProductionI.G）
デザインリーダー：高倉武史
美術監督：増山修・関口輝・中村朝咲（インスパイアード）
色彩設計：山下宮緒
撮影監督：江間常高（T2 studio）
編集：黒澤雅之
音響監督：山田陽
音響効果：野口透
音楽：Kevin Penkin
音楽プロデューサー：飯島弘光
音楽制作：IRMA LA DOUCE
音楽制作協力：KADOKAWA
アニメーション制作：キネマシトラス
■キャスト
リコ：富田美憂
レグ：伊瀬茉莉也
ナナチ：井澤詩織
ファプタ：久野美咲
■イントロダクション
隅々まで探索されつくした世界に、唯一残された秘境の大穴『アビス』。どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には、奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作りえない貴重な遺物が眠っている。「アビス」の不可思議に満ちた姿は人々を魅了し、冒険へと駆り立てた。
そうして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは、次第に『探窟家』と呼ばれるようになっていった。アビスの縁に築かれた街『オース』に暮らす孤児のリコは、いつか母のような偉大な探窟家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。
ある日、母・ライザの白笛が発見されたことをきっかけに、アビスの奥深くへ潜ることを決意するリコ。リコに拾われた記憶喪失のロボット・レグも自分の記憶を探しに一緒に行くことを決意する。
深界四層で猛獣タマウガチの毒に苦しむリコ。リコを救ったのは成れ果てのナナチだった。ナナチを仲間に加え、ボンドルドの待つ深界五層へと三人は冒険を進める。そこで、出会ったプルシュカと名乗る女の子は、ボンドルドに育てられ外界を知らずにいた。リコの冒険話に夢中になり一緒に冒険に行きたいと願うが、あえなくボンドルドの実験に利用されてしまう。
しかし、プルシュカは形を変えリコの白笛となり、一同は深界六層「還らずの都」へと進む。そこには、成れ果てが独自の価値観を持って生活している「成れ果ての村」と、姫・ファプタが存在していた。ファプタの「願い」によって解放された村は崩壊し、リコたちはファプタを誘い、深界七層へと進むのであった。
