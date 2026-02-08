〈「どうせなら入れちゃいなよ」ノリで一線を超える男女の姿も…ナゾの社交場「ハプバー」には何がある？〉から続く

かつては“選ばれた者の社交場”だったハプニングバー。だがメディア露出と大手資本の参入、相次ぐ摘発を境に「出会い目的の場」へと変質した。創設者と老舗経営者の証言から、理想が崩れた転換点と業界の現在地をたどる。

【衝撃写真】「一線を超えてるのでは…」ナゾの島『三重県・売春島』で働く女性たち【ハプバーもビックリ】

ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

日の目を浴びてしまったハプニングバー

ハプニングバーのルーツは偶然の産物。ハプニングをもとに川口が命名した。ピュアティの独創性を知ったAVメーカーが、それからしばらくしてハプニングバーの実態を描いたDVDの共同制作を川口に打診する。

しかしハプニングバーでは、性行為が日常的に行われていた。そのため目立つことはあまり得策ではない。何度か断ったあとにDVDがリリースされるまで、川口とAVメーカーの間でこんな密約が交わされたという。

「表向きはあくまでカップル喫茶で、ハプニングバーの単語は伏せるという口約束があった。でもAVメーカーは、それを破ってハプニングバーとして出しちゃったんです」

ハプニングバーという単語が流布した背景である。

寝首を掻かれた川口に当時の思いを聞いた。

やはり、いままでまあアンダーグラウンドでやっていたものがメジャーになっちゃった。「それでちょっと、おかしくなっちゃったんですよ」と振り返った。

まさに川口が危惧していたとおり、そこからフェーズが変わる。

DVD発売は、六本木「鍵（ロック）」をはじめ、ハプニングバーに商機を見出した大手資本が続々と参入する引き金となった。そして2004年、警察当局が一斉摘発に乗り出す。ほそぼそと営業していた川口の店は無事だったものの、大手資本の多くは経営者らの逮捕をもって終幕となる。

それもそのはず、新規参入組の多くは、分をわきまえず大手を振って商売していたからだ。

鍵の運営にはAV業界でトップ男優として知られていたチョコボール向井が絡んでいた。そのとき公然わいせつ罪で逮捕されたチョコボール向井が、有名人であることからして大々的に新聞各紙で報道されると、幸か不幸かそれに付随してハプニングバーという言葉も広く知れ渡ることになった。結果、皮肉なことにさらに認知度を上げてカネ儲けの道具にする者が相次いだ。

川口はこの摘発劇について、「当然でしょう。本来は日陰の存在であり、趣味嗜好が合う変態だけが密かに集い、家賃やメシ代が出て楽しく遊べればいいくらいじゃないといけないハプニングバーが、あろうことか日の目を見てしまったんだから」と語る。

マニアが離れる結果に

ピュアティが「非営利のハプニングバー」だとすれば、「営利のハプニングバー」ともいえるのが、最近流行の「ヤリバー」である。マニアが集う場所からひるがえり、2010年ごろにカネ儲け主義に走った結果として単独男女がセックスするだけの場所として産声を上げた。

一方のハプニングバー業界の主流は、2020年、SNSの普及により「ヤリバー」から「出会いバー（ノンハプバー）」へと形を変えて現在に至る。

冒頭で記したように摘発が相次ぎ、店内ではその日にセックスする相手を見繕うだけの「出会いの場所」に特化せざるを得ない、という影響も大きかった。

客層は幅広い。出会いバーを訪れる男女について川口に聞くと、大学生から社会人まで、まるで“ナンパ箱”と呼ばれるナイトクラブのように利用していて「どこも儲かっている」というから驚く。

もちろん「めでたし、めでたし」、では終わらない。背景を知るべく、事情に詳しい非営利の現役ハプニングバー経営者を訪ねた。

「ハプニングバーのキモは、男女が楽しく遊べるように差配するマスターにあります。カップルにしても単独男女にしても、遊びに来るのはマスターとのしっかりした関係があってこそでした。

そのマスターさんも、いまや一部を除き変態でもない人だらけになりました。しかも周りを見れば、そこにいるのはヤリ目的の男女だらけ。儲かるからいいっていうのはカネ目的の経営者だけで、これではマニアは足が遠のくし、僕らのように真の変態でジャンルを守りたい経営者からすれば迷惑ですよ」

年間売上3億円の店舗も出てきた裏では…

川口が補足する。

「なぜ単独男性（2万円）とカップル（1万円）との入店料に倍の開きがあるかわかりますか？ カップルの男性は、店に大切なパートナーを連れて来るまでに、怖がるパートナーを少しずつ口説いて洋服や下着を新調してあげてと、時間とお金をいっぱいかけています。そこにきて店が単独男性だらけでパートナーをいいようにされたら、もう行くのはやめようとなりますよね」

金満主義の経営者たちによって、変態たちが掲げるハプニングバーの理想はよくも悪くも形骸化していた。

警視庁によれば、眠れぬ森の美女は創業15年を誇る老舗として知られ、1日約80人の客が訪れ、年間約3億円を売り上げていたという。

九二五九も負けず劣らずの繁盛ぶりだった。マスコミ各社は次のように報道する。

〈警視庁は同店が2020年12月以降、SNSなどで集客し、約1億3700万円を売り上げたと見ている。〉（2023年10月30日「読売新聞」夕刊）

そんな実態が明らかになる裏で、世の変態たちは涙を流した。「居場所」は儲け主義の「出会いバー」となり、「マニア」は地下に潜り顔を出さなくなった。川口からしても、もちろん「もっと規模を拡大したり出会いバーにしたりしてカネ儲けをすることなど簡単だった」。だが、当時の川口が出した答えはこうだった。

「目立つということは、世の中に、趣味からはじめた遊び場の店ではなく、わいせつな行為をして儲けてますよって言いふらしているのと一緒。それに大金を投じて豪華な店をつくっても、摘発されれば元も子もない。それなら現状維持でいい」

前出の現役ハプニングバー経営者によると「現存するハプニングバーは都内に18店舗（2024年2月時点）」だが、純粋なハプニングバーに限れば「片手にも満たない」という。

こうした現状を踏まえ、「私がつくったハプニングバーは、あと3年もしないうちに単独男女しか利用しない場所になってしまうだろう」と川口は話す。

ハプニングバー生みの親は今…

「いま理想を追い求めて歯を食いしばり、力を尽くしている経営者たちには悪いが」と前置きして、つまり、真のハプニングバーの近い将来での終わりを謳う。

業界の第一線から川口が退いたのは、それを悟った3年半前のことだった。

川口の意思を受け継ぎ、もとの形のハプニングバー再興に一部のオーナーが尽力するなか、川口はいま、歌舞伎町でハプニングのないバーを営んでいる。

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））