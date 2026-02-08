高貴な家柄ではないにも関わらず、天下人へ登りつめた豊臣秀吉と、兄を支え続けた豊臣秀長。『豊臣兄弟 天下を獲った処世術』（文春新書）の著者で、歴史学者の磯田道史氏が、ドラマだけでは分からない、2人の“本当の関係”を明かす。

【衝撃画像】スタイル抜群で美しすぎる！ “豊臣秀長の妻”を写真で見る【絶世の美女】

▶︎秀長の趣味は「女より蓄財」

▶︎秀吉は「お嬢様好き」

◆◆◆

なぜ豊臣兄弟は仲が良かったのか

今回の大河ドラマでは、秀吉と秀長の2人が“強い絆”で様々な苦難を乗り越え、出世の階段を上っていく過程が描かれます。

しかし、当時は兄弟といっても、決して油断できない時代でした。たとえば織田信長は、自身が病気であると偽り、弟の織田信行を清須城に呼び寄せて刺し殺しました。伊達政宗も弟の政道を誅殺しています。

兄弟仲の良い戦国大名は珍しく、武田信玄と弟の武田信廉(のぶかど)、3または4歳違いの豊臣兄弟ぐらいでした。

ではなぜ豊臣兄弟は仲が良かったのか。ひとえに、出世を目指した秀吉にとって、秀長が働き者で、有用な存在だったからです。



磯田氏は豊臣兄弟の「処世術が面白い」と述べる

一般的に秀長は、大名との交渉や調停などの外交や領国統治に秀でていたと言われていますが、武力の面でも頼もしい存在でした。

実力を見せつけたのが、1578年から織田氏と別所氏の間で繰り広げられた三木合戦です。この時、秀吉は別所氏が籠城する三木城の向かいの平井山に本陣を置いていた。食料が尽きてきた別所軍は、事態を打開するために平井山に突撃し、秀吉方の第1陣を突破します。第2陣で待ち受けていたのが秀長軍。しかし、別所軍はこれを破ることが出来ず、名のある武将が何人も命を落としたのです。敵に第1防衛ラインを突破されても逃げずに戦ったことで、秀長の評判は高まりました。

信長の跡目を巡って、秀吉と柴田勝家が激突した1583年の賤ケ岳の戦いでも同様です。秀吉が濃尾平野に進軍しているなか、秀長は賤ケ岳に攻め込んできた勝家軍を迎え撃つことになります。そこでも秀長は要塞を構え、塀の中から火縄銃で防戦。救援に戻ってきた秀吉と力を合わせ、勝家軍撃破に成功しました。

秀吉が唯一頼りにしていた弟・秀長

秀吉が天下を獲った後も、秀長は働き続けます。秀吉に謁見しに大坂城に来た大名が、秀長を探しに行ったときのこと。大納言だった秀長が、城の工事現場に立って、監督を行っていたという記録が残っています。元々、身分が高い家の生まれではなかったからか、偉くなっても腰が低い。

実は秀長が兄から信頼されたのは、親族に仕事が出来る人間が少なかったという面もあります。たとえば豊臣秀次は、小牧・長久手の戦いで敵襲を受けると、有効に反撃できず逃げ帰る戦下手でした。養子の小早川秀秋は若い頃から大酒飲みで体を壊したほど。使えない身内が多いなか、秀吉が唯一頼りにしていたのが弟だったのです。秀長としても、兄と協力していくことが、自分のためになると考えていたのでしょう。

2人には似ている点も多い。秀長同様、秀吉も身分が下の者にも気を配れる目線を持っていました。

客人へのもてなしも丁寧です。毛利輝元が、秀長が治める大和に招かれた時のこと。汗だくで馬に乗って出迎えにきた男がいて、誰だろうと思ったら秀長だった。家康が大軍を引き連れて上洛してきた際、兄弟は猿楽などの芸能や大量の酒で気前よくもてなします。秀吉自らお酌したり、ボディタッチで距離を縮めたりと、“接待攻勢”で家康の懐に入り込んだのです。

莫大な財産を築いた秀長

何より似ているのは、金儲けが上手いこと。秀吉は但馬に攻め入った際、竹田城を落とし、日本有数の生野銀山を軍資金の財源として手中に収めることができました。一方の秀長は、大和の商人たちに「奈良(なら)借(かし)」と呼ばれる高利貸しを行い、産業投資を行いながら莫大な財産を築きました。

もちろん、兄弟には相違点もあります。1つは顔が似ていなかったことです。秀吉は「サル」「ハゲネズミ」と呼ばれる容姿で背も小さい。秀長は威厳のある顔立ちで、信長の馬廻衆（大将の周囲で護衛などする職）をしており、秀吉のような小柄で目立つ体格だったとは考えにくい。

秀吉は相当な“お嬢様好き”だった

さらに大きく異なるのが“好色”の度合いです。秀吉はとにかく派手。正室の北政所のほか、10人以上の側室がいました。この側室は、浅井長政とお市の方の間に生まれた淀殿、京極家の竜子、前田利家の娘の加賀殿など、名家の出身ばかり。相当な“お嬢様好き”だったことが窺い知れます。

それに比べて秀長は、正妻の慈雲院のほか、側室は数人の規模。地味な女性関係だったと言えます。子供も少なく、跡を継ぐ男子がいなかったため、家督は養嗣子の甥が継ぎました。秀長は晩年を大和郡山城で過ごしますが、死後、城の蔵には天井近くまで金銀が積み上がっていたとも言われます。秀長にとっては、女性よりも蓄財が心を満たすものだったのかもしれません。

本能寺の変以降、秀吉は天下人への道を駆け上がっていきます。秀長は兄の命を忠実にこなしていきますが、いささか働き過ぎたきらいがあります。大和郡山城を建設しているのに、和歌山城も作らされた。紀州の統治が完成していないのに、四国に遠征をさせられ、次は九州へ……いくら秀長でも体を壊します。遂に1590年の小田原征伐にはついていけず、翌年に秀長は病死します。兄のブラック企業もかくやという命令で、過労死した疑いがある。

ただ、秀吉本人も働きづめでした。それは京都の豊国神社に残された歯を見れば明らかです。殆ど磨かれた形跡がないほど歯石や歯垢が残っているのです。歯磨きする暇なんてあるかと、猛烈に働き、猛烈に指示を出し続けたのでしょう。

2人は戦国時代に、「働いて働いて……」を体現した兄弟だったのです。

〈『豊臣兄弟！』永野芽郁の代役でトレンド席巻も…白石聖（27）が「SNSでの炎上を恐れている」意外なワケ〉へ続く

（磯田 道史／週刊文春 2026年1月29日号）