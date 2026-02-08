犬が指示なしでオテをしてくる理由

1.要求したいことがある

要求したいことがあるとき、犬が指示なしでオテをしてくることがあります。

「オテをしたらおやつがもらえる」などの学習をしているからです。おやつがほしいとき、指示なしでオテをしてくることがあります。

何でもオテをすれば叶えてもらえるという経験と学習があるためです。指示なしでもオテをされたら飼い主にとっては可愛いですよね。

2.飼い主の気を惹きたい

飼い主の気を惹きたいとき、犬が指示なしでオテをしてくることがあります。

オテをすれば褒めてもらえる、オテをすれば構ってもらえる、という経験と学習があるからです。

飼い主がテレビやスマートフォンばかり見ているとき、嫉妬心から指示なしでオテをし、自分の存在をアピールすることがあります。

飼い主にとっては何気ない普段の行動が、愛犬に寂しい思いをさせているのかもしれません。

3.愛情表現とスキンシップをしたい

愛情表現とスキンシップをしたいという気持ちから、犬が指示なしでオテをしてくることがあります。

犬は安心できる相手でなければ愛情表現をしません。信頼できる相手でなければスキンシップをしません。

安心と信頼のある飼い主であれば、愛情表現やスキンシップをしたいと思うことは、犬にとって自然なことです。

愛情表現やスキンシップの方法は犬それぞれに違いや個性がありますが、指示なしでオテをすることが、愛犬が「これだ！」と思った最適な方法なのです。

指示なしでオテをしたとき、飼い主からよい反応をもらえた過去があるからなのでしょう。

4.学習をした結果としての条件反射

学習をした結果としての条件反射として、犬が指示なしでオテをしてくることがあります。

犬の学習能力が高いことは、飼い主のみなさんはご存知でしょう。「うちの子は賢い！」と思わせてくれる瞬間があるはずです。

犬が人間に賢いと思わせる要因は、「行動」と「結果」を結びつけて覚えているからです。

どのように行動すれば褒めてもらえるのか、どのように行動すればおやつがもらえるのか、どのように行動すれば自分にとって都合がよいのか、といった学習をしているのです。

その行動は、「ずる賢い犬だな…」と思わせる瞬間もあるのではないでしょうか。

5.痛みや違和感を訴えている

稀なケースではあるかと思いますが、痛みや違和感を訴えたいとき、犬が指示なしでオテをしてくることがあります。

犬は言葉を話すことができません。動物の本能として、痛みや違和感を見せてはいけない、という気持ちもあります。

しかし、「自分がつらいときに飼い主が行動してくれたことによって痛みや違和感から解放された」という経験を積み、「つらいときは飼い主に伝えよう」と学習することがあります。

犬が指示なしでオテをしてくるときの愛犬の表情はどうでしょうか。しょんぼりしていませんか？痛みで体を震わせていませんか？

犬がオテをするとき、全てがポジティブな理由であるとは限らないため、よく様子を観察してあげることも必要だと思います。

まとめ

犬が指示なしでオテをしてくる理由を5つ解説しました。

要求したいことがある 飼い主の気を惹きたい 愛情表現とスキンシップをしたい 学習をした結果としての条件反射 痛みや違和感を訴えている

見極めはときに難しいことがありますが、状況に応じた対応をすることが大切です。

わがままな要求を押し通すためのオテなのであれば、要求に応える必要はありません。しかし、無視をすることや厳しく叱ることは控えた方がよいでしょう。

私は愛犬のおやつのおねだりで、あまりにもしつこくオテをされるときは、「ありがとう♡でもおやつの時間はまだだよ」と言葉にするようにしています。