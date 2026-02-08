かつてのスピードスターが34歳で急死…「ごく簡単な手術のはずだった」 妻が明かした“突然”の出来事「家族全員が途方に」
ドジャースでもプレーしたことのあるゴア氏がなくなった(C)Getty Images
あまりにも早すぎる死だった。かつてドジャースなどでプレーしたテレンス・ゴア氏が現地時間2月7日に34歳の若さで死去したと複数の米メディアが報じた。
【動画】走塁のスペシャリスト！ゴア氏の盗塁シーンをチェック
米紙『New York Post』は、妻のブリトニーさんがSNSに投稿した内容を伝え、ゴア氏は「ごく簡単な手術のはずだった」が、亡くなってしまったという。
同紙によれば、ブリトニーさんは「私たちの心は打ち砕かれ、子どもたちも深いショックを受けている。家族全員が途方に暮れている。あまりにも突然の出来事だった」と、悲痛な胸の内を明かしたという。
記事では「テレンス・ゴア氏といえば、代走のスペシャリストとしてワールドシリーズ制覇にも貢献した、非常に個性豊かでファンに愛された選手だった。34歳という若さでの訃報は、球界にとっても大きな損失だ」と記している。
ゴア氏は現役時代、2015年にロイヤルズで世界一を経験し、ドジャースでは20年にわずか2試合のみの出場だったが、世界一メンバーの一員となった。カブスやメッツでもプレーし、メジャー通算112試合に出場して43盗塁をマークしている。
同紙は「彼はキャリアを通じてわずか112試合に出場で、打席に立ったのはわずか85回だったが、52回の盗塁のうち43回成功させるなど、塁上で大きなインパクトを残し、試合終盤の代走の場面で出場することが多かった」と、突然この世を去ってしまったゴア氏の功績を称賛している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。