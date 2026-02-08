週明けは冬型の気圧配置は緩む一方、週のなかばには低気圧が日本列島付近を進む見込みです。建国記念の日の11日(水)は、九州から東北まで広い範囲で雨が降りそうです。内陸部では雪が降るでしょう。

11日(水)午前9時の予想天気図です。能登半島付近に低気圧の中心があり温暖前線、寒冷前線ともにのびています。

低気圧や前線付近では雨が降るでしょう。太平洋側では南よりの風が吹き、雪ではなく雨の降るところが多いでしょう。

11日の雨・雪と風の予想ですが、未明から九州から近畿にかけて雨が降り、太平洋側の沿岸部では強まるところもありそうです。

11日の日中は、近畿から関東・東北南部にかけて雨が降る見込みです。山地では雪が降るところがあるでしょう。

各地の週間天気です。九州や中国・四国では10日(火)ごろから、近畿から関東にかけては11日(水)に雨が降るでしょう。低気圧に近い金沢では11日は雨の降り方が強まるおそれがあります。

積雪の多い地域では、気温が高く雨も降るため雪解けが一気に進む可能性があります。一方で、雪解けにともなうなだれなどに注意も必要です。