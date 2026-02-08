◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第3日 スノーボード 女子パラレル大回転予選（2026年2月8日 リビーニョ・スノーパーク）

今大会限りで現役を引退する2014年ソチ五輪スノーボード女子パラレル大回転銀メダリストの竹内智香（42＝広島ガス）が、日本女子最多記録に並ぶ7度目の五輪出場を果たした。

7日に行われた同種目の予選に出場し、1回目は第12組でアイリス・プフラム（米国）と滑走。冬季大会にスピードスケートで4度、夏季大会に自転車で3度出場した橋本聖子（現日本オリンピック委員会会長）に並んだ。

竹内は今大会の日本選手121人のうち4人しかいない昭和生まれ。02年ソルトレークシティー大会で五輪に初出場すると、07年にはスイスに拠点を移して成長し、14年ソチ大会では日本女子スノーボード界初となるメダルを獲得した。最近は腰痛に悩まされ、昨年5月に開いた会見で「そろそろ退く時が来ているかな」と25〜26年シーズン限りでの現役引退を表明していた。

パラレル大回転の予選は男女ともに32人が出場。2人1組となって赤と青のコースを1回ずつ滑走し、2本の合計タイムの上位16人が決勝トーナメント（T）へ進出する。決勝Tは1対1のノックアウト方式。予選上位者にコースの選択権が与えられる。