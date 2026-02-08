牡羊座・女性の運勢

引き続き周囲の人に刺激され、モチベーションが高まりやすい時期が続きます。最近のその影響によって牡羊座はより前向きに自分を振り返るようにもなっていそう。で、ここからはいままでに見つかりつつあった新たな希望をどう実行に移していくか、自分の心身と相談しながら、内側を組み立てていくような流れに入るのでは。ただ、今週あたりは少し人の言動に密かにイラっとさせられる可能性も。人から受け取る刺激には、高揚するものも少し揺さぶられるものも、あるようですね。でもそれらの答えは、すべて自分のなかにありますよ。

牡羊座・男性の運勢

日常のなかで接する幅広い人たちからもらうさまざまな刺激が、牡羊座を揺さぶり続けます。いまの牡羊座はじわじわと調子を上げつつあるところで、大きな目標やこうでありたいという意識が高まりつつあるのかも。そのきっかけや意志のパーツにある部分をくれるのが、この刺激なのでしょう。楽しく意欲的なものが多いですが、なかにはイラっとさせられるものもありえます。それも含めて、自分を深く見つめ返すのには必要なので、衝動を相手にぶつけないで。その結果、何に気づき感じ取っているのかが大事です。