牡牛座・女性の運勢

社会運の変革の勢いはまだまだ強く、次第にその流れのなかで新たな覚悟も決まりつつある牡牛座でしょう。「思いきってやるしかないし、案外これはいままで越えられなかった壁を越えるチャンスかもしれない」。もしそう思えているなら正解です。いまする経験はおおいに牡牛座の考え方を磨き、視野を広げてくれるはず。時に勢いがありすぎてストレスを感じることもありそうですが、そこは急がなくていいので、ペースを落としながらじっくり向き合っていきましょう。ここからは対人関係が活発化し、親しい人との時間が増えそうです。

牡牛座・男性の運勢

牡牛座をより新しい方向に押し出す強力な社会運が展開中です。それは挑戦的な内容が多いものの、斬新で興味深いものが多く、次第に牡牛座自身のなかでもこれが重要なチャンスであることは実感できてきているはずです。ただ時にその刺激にストレスを感じ、反発したくなるかもしれないのが今週あたりかな。その場合は、少し頑張りすぎているのかもしれません。自分を十分にケアしながら、マイペースで進んでください。今後は人との対話の機会が増えてきそう。親しい人と連絡を取るのにもいい時期です。