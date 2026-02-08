蟹座・女性の運勢

自分のなかにある変化への欲求、挑戦意欲にますます自覚的になっていそうなパワフルな蟹座。本格的な始動はこれからになりそうですが、以前なら臆していたような内容に関しても、思いきってやってみようと思い始めているはず。もし不安点があるのなら、いまは知識や技術を身につけることで具体的に自分をビルドアップすることもできます。なんでも「まずはやってみよう」がいいですね。ただ、そんな前進欲を持つ蟹座に対し、周囲で異を唱える人がいるかも…なのが今週です。たぶんその人は以前からいて、変わったのは蟹座のほうなのでしょう。気にする必要はありませんし、やはり大事なのは「自分はどうしたいか」ですよ。

蟹座・男性の運勢

自分の内なる意欲の強さに対し、どんどん自覚的になる時期です。特にいまの蟹座は、いままでなら遠慮したり「自分には難しい」と敬遠したりしてきたような内容にも、あえて飛び込んでいこうと思っているのかも。いまは学んだり情報を集めたりなど、具体的な行動で心理的な壁を越えられる時期なので、積極性は自分にプラスに働きます。特に社会面において思いきってやってみようと思うなら、ぜひ自分を頼もしくするアクションを起こしてください。ただその前向きさに対し、周囲には否定的な人もいるのでは。たぶん以前からいましたし、気にする必要はありません。