獅子座・女性の運勢

パートナーや親友など大事な人を筆頭に、誰かとの関係から強い刺激を受ける時期は続きます。すでに影響を受け、獅子座自身のなかでも「自分にも目標が欲しい、追いたくなるような夢を持ちたい」と思い始めているのでは。もしそうなら花丸、です。過去の自分や経験に縛られすぎず、自分の正直な思いに向き合うべきときでしょう。ただ、時に社会面での状況や周囲の人々が、「そんなこと真に受けていちゃダメ」的なことを言ったり、示したりする可能性があるのが今週です。いや、そっちこそ聞かなくて大丈夫ですが、まだ耳を傾けてしまうなら、獅子座は過渡期にいるのかもですね。意欲はそのままに、でもじっくりいきましょう。

獅子座・男性の運勢

パートナーや親友の力強さにおおいに刺激を受け、自分も思いきってやりたい。何か夢や大きな目標を持ちたい。そんな思いを抱きつつある獅子座でしょう。まだまだ影響は続きますが、ただ、即行動に移すのは難しそうです。今週は特に社会面での展開や身近な人から、その意欲に異を唱えられるような経験もしがちかも。ただ新しいことをしようとする人には、否定的な存在はつきものです。耳を貸す必要はありませんが、気になるのはまだ獅子座自身の心が固まっていないからでしょう。じっくり考えて、進んでいきましょう。