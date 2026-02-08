乙女座・女性の運勢

乙女座の可能性を一気に広げるようなパワフルな社会運が展開中です。すでにその流れに乗っているでしょうが、いまは思いきった挑戦をすべて自分の糧にできる強さがあります。やったことのないものにも引き続き、積極的にかかわっていきましょう。が、今週はその勢いに迷いを感じる面もあるかな。当てはまるなら、少し気持ちが疲れてきているのかもね。積極性は維持しつつも、ちょっと行動のペースを落とすのもありかもしれません。またここからはパートナーや親友など、身近な大事な人との対話の機会が増えるでしょう。いま感じていることを話してみるのも、よい心の整理になりそうです。

乙女座・男性の運勢

思いきって挑戦していく意欲さえあれば、自分の可能性を大きく広げられる。そんな強い実感が得られそうな社会運が展開中です。実際にその手ごたえをつかみつつあるいまですが、同時にこれまでの疲れもあって少し気持ちが揺れやすくなるのも今週かな。取り組んでいることへの興味は強いものの、「本当にこれでいいのか」と思うのかも。もしそうなら、少しだけペースをゆるめるべきでしょう。乙女座が経験しているのはとても長いスパンでの成長の道のりです。もっとじっくりでもいいですよ。またパートナーや親友とは、深い会話がしやすい時期もきています。話して気持ちをリフレッシュさせるのもいいですね。