天秤座・女性の運勢

強い直感と挑戦意欲が同居するパワフルな時期はまだまだ継続中。自分のやりたいことが具体的に見えてくるのに連動して、パートナーや親友なども天秤座に共感を示してくれそうです。おそらく彼らにも同じような隠れた思いがあり、最近の行動から刺激を得たのでしょう。今後励ましあえるような信頼関係をいっそう築いていきましょう。ただ今週は少し心身が揺れやすいときかもしれません。その場合は少し進むペースをゆるめ、何ごとも気楽に構えて。また、ここからは仕事方面も活性化してきそう。新しいことに触れる機会をもって。

天秤座・男性の運勢

「思いきって本当に望むことに挑戦してみたい」。そんな意欲が高まるパワフルな時期を通過中の天秤座。次第にその意欲が周囲に伝わり、特にパートナーや親友など最も身近な人たちも、似たような思いを抱きつつあるようです。触発された、に近い状態かな。今後励ましあって進めるような強いきずなを作り出せますように。ただ、ここまで頑張りすぎていると、少し心身が不安定になるのがいまかも。その場合は完璧を求めすぎないで、ちょっとペースを落としましょう。また社会面では新たな展開や情報が入ってくる時期かも。今後は仕事が忙しくなってきそうです。