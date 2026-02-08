蠍座・女性の運勢

日常が大きく変わりつつある現在の蠍座。家族関係や生活の拠点に関して、思いきった判断や行動をする必要があるかもしれません。が、いま起きる展開は結果としてプラスに働くので、何ごともあと回しにせず感じるままにどんどん動きましょう。また、そういうパワフルさは今後、社会面にもよい影響をもたらしそう。こちらも転機に差しかかっているのかもですね。ただパートナーや親友など、蠍座の大事な相手はその急展開に気持ちがついていけていない可能性もあります。いろいろ言われるかもですが、自分の判断を信じて大丈夫。もしそれで問題になりそうなら少し行動のペースをゆるめて。

蠍座・男性の運勢

自分の日常の土台となる環境や家族との関係性を大きく変えるタイミングが続きます。それが必要だと長く感じていたからこそ、いま強い意欲と集中力をもって、それに取り組めるのでしょう。また、ここでする判断は確実に蠍座の社会面にも影響を及ぼし始めていそう。その両方は綿密につながっています。自分が納得できる行動を起こしていきましょう。ただ、パートナーや親友など、蠍座の近しい誰かはまだ変化に気持ちがついていっていないかもしれません。意見が食い違うかもですが、判断は自分ですべきです。でも少しペースを落として進むのもいいかもね。