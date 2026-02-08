射手座・女性の運勢

新たな出会いや展開から刺激をたくさん受け取り、思いきった挑戦に飛び出したくなる時期が続きます。すでにここまでの経験が射手座の心を動かし、いままでなら躊躇したであろう何かに、本気で向き合う決心をさせつつある…。そんな雰囲気も。ただ同時に、いま新たに興味を向けるものはこれまでの自分のスタイルと異なる面もあるため、その衝突がストレスとなって状況にブレーキをかけることも。特に仕事方面では、面と向かって「そんなことやる気なの？」と意見してくる人もいるかな。もし当てはまり、それが負担になるなら少しだけ変化のペースをゆるめましょう。ここからはゆっくりする時間も少し増やしたいですね。

射手座・男性の運勢

新たな展開や人との出会いに大きな刺激を受け、積極的に挑戦する日々が続いていそうです。この流れはもうしばらく続きますが、ここまでの流れがすでに射手座の深い部分を動かし、何かより大きく難しいテーマにも本格的に向き合ってみたいと思い始めているのかも。じわじわパワフル度を上げるときですが、ただ社会面では新たに射手座がやろうとする方向性に対し、異を唱える誰かもいるかも（物ごとの急展開に射手座自身のなかで無理が生じ、心身が不安定になる…という場合もありえるかな）。どの場合でも、もし当てはまるなら、ややペースを落としてみましょう。誰かの意見のときは気にしないでOK！でも、休養は増やしてね。