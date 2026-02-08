山羊座・女性の運勢

物ごとに対する挑戦意欲とその必要性をいっそう強く感じ、行動を起こしていそうないまです。いまは山羊座を刺激するさまざまな新しい価値観に触れる機会が多いよう。揺さぶられる面も結構あるので、やや心身が不安定になりそうな今週ですが、その場合は動く方向性は変えず、行動のペースをやや落として対応を。「やっぱりやめよう」とはならないように。また、いまの前向きさは、家族関係や日常面での変化など、自分を支える土台方面にもプラスの影響を及ぼすでしょう。いろいろ起こりそうな時期だからこそ、「自分から乗り出していく」姿勢が最適解なのです。

山羊座・男性の運勢

強い成長意欲に比例して、世界が広がっていく印象のパワフルなとき。いまは山羊座に新しい価値観を教えてくれる展開が目白押しなよう。全体にプラスのものですが、その勢いが強すぎて少し心身のバランスを崩す可能性もありそうなのが今週です。もし「やる気はあるのに気持ちがついていかない…」と感じたら、動くペースを抑えてじっくりモードに変えましょう。前進自体をやめてしまわないでね。この意欲は、今後家での展開や家族関係にもよい影響をもたらします。「変わることに慣れる」というのも大事なことです。