水瓶座・女性の運勢

自分に対して前向きに厳しく、思いきって行動できる非常にパワフルな時期です。まだまだこの時期は続きますが、いままで結構頑張ってきているなら、心身の疲れや日常面での乱れも目立ってきているころかも（頑張りすぎて家を放置気味など）。もし当てはまるなら少しペースを落としましょう。いま目指す成長は長丁場です。少し自分を顧みる時間も持つべきですね。また、最近一気に意欲的な水瓶座に共感し、同じく頑張る意欲を固めた誰かが身近にいるのかも。今後話の合う仲間になるかもしれません。ここからは社会面も活性化し始めます。「集中モード」からだんだんに「バランスモード」に切り替えていきましょう。

水瓶座・男性の運勢

自分のなかの強い挑戦意欲と行動力を生かし、突き進める時期は続いています。ただ、ここまでもかなりフル回転してきているぶん、生活面で何かブレーキがかかる可能性が。家が荒れていたり家族関係でトラブルがあったりもありえます。もし当てはまるなら一度少しペースを落とし、自分自身のケアも増やしてみてください。現状勢いはありますが、ここから先もまだまだ長いですから！同時に、周囲にはそんな水瓶座に共感し、同じく思いきった決意をしようとしている仲間＆状況も存在するでしょう。遠からず助け合えそうです。今後は社会面に新展開が。再び視野を広げるべき時期に向かっていくでしょう。