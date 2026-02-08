魚座・女性の運勢

思いきって動き出したい。そんな意欲が自分の内側から湧いてくる時期が継続中です。すでに何か始めているのなら、自分の意識が速いテンポで変わりつつあるのも実感しているでしょう。特に社会面に関しては、挑戦がベスト。「本当にやりたいこと、自分にとって価値があること」を目指すなら状況はますます追い風ですよ。ただ、そういう魚座の意欲は、身近な＆これまで親しくしてきた人たちにはあまり理解されないよう。もし当てはまっても気にしないでください。気になってしまうなら、自分は何を考え感じているのか、一度言語化してみるといいかな。実際に書いてみるといいですね。

魚座・男性の運勢

成長意欲に比例して視野が広がり、自分の深い部分が見えてくるパワフルな時期です。ここしばらく「変わりたい」という強い思いを抱いているなら、直感を信じて行動を起こしましょう。すでに始めていることがあるなら、そこに手ごたえも感じ始めているのでは。特に社会面では「自分が本気になれる、価値があると思えることに一生懸命になる」のが大事です。ただ、長いつき合い＆身近な人たちはそんな魚座に対して共感を示しにくいでしょう。もしそうでも、気にしすぎないで。たぶん自分の考えが明確でないほど影響を受けるので、その際は思いをどこかに書いてみるのがいいですね。