中川安奈、満員電車で迷惑被害「痴漢」「ソイツ確信犯では」と悪質性に指摘続々
昨年3月末でNHKを退局し、フリーに転身した中川安奈が、満員電車での体験をXに投稿し、共感や注意を促す声が相次いでいる。投稿には日常的な不快感を訴える内容がつづられ、SNS上で議論を呼んでいる。
【投稿あり】迷惑被害の詳細を伝えた中川安奈
中川は「満員電車に乗ってるとき、一応自力で立てる混雑レベルなのに 背もたれみたいに全体重を押し付けてくる人、ほんとにかんべんして」と心境を吐露。投稿には涙目の絵文字も添えられており、強いストレスを感じていた様子がうかがえる。
この投稿に対し、「わかる」「分かります」「そういう人いるいる」「でもってスマホをガン見なのよね」といった共感の声が多数寄せられた。一方で、「それは痴漢です」「痴漢の一種では」「わざとだろ」「ソイツ確信犯では」といった指摘や注意を促すコメントも目立ち、行為の悪質性を問題視する反応も広がっている。
また、「女性にとってはしんどすぎる」「満員電車そのものがつらい」といった声のほか、「え……中川さん電車乗るんですか？」と意外がるコメントも見られた。中には「自分は『重い』と言って押し返す」と対処法を共有するユーザーもおり、通勤ラッシュ時のマナーや安全を巡る話題へと発展している。
【投稿あり】迷惑被害の詳細を伝えた中川安奈
中川は「満員電車に乗ってるとき、一応自力で立てる混雑レベルなのに 背もたれみたいに全体重を押し付けてくる人、ほんとにかんべんして」と心境を吐露。投稿には涙目の絵文字も添えられており、強いストレスを感じていた様子がうかがえる。
また、「女性にとってはしんどすぎる」「満員電車そのものがつらい」といった声のほか、「え……中川さん電車乗るんですか？」と意外がるコメントも見られた。中には「自分は『重い』と言って押し返す」と対処法を共有するユーザーもおり、通勤ラッシュ時のマナーや安全を巡る話題へと発展している。