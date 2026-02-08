原日出子「クロワッサンを生地に」手作りキッシュなど豪華3品披露「食べなくても美味しいの分かる」「パーティーみたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/08】女優の原日出子が2月7日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を3品披露し、話題となっている。
【写真】66歳ベテラン女優「アイディアが斬新」レストラン級手料理3品
原は「今夜は クロワッサンを生地にした キッシュを焼きました お野菜たっぷり入れました」とつづり、写真を投稿。こんがりと焼き色がついた手作りキッシュを披露した。
また「イカとセロリの炒め物 いちごとブラッターチーズのカプレーゼ」とつづり、それぞれの料理も公開。「作ってるうちから 白ワインw どれも美味しくできました」と報告している。
この投稿は「食べなくても美味しいの分かる」「パーティーみたい」「おうちでこの料理はすごい」「レストランで出てきそう」「マネしたい」「アイディアが斬新」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆原日出子、手料理3品披露
◆原日出子の投稿に反響
