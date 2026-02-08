原日出子 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/08】女優の原日出子が2月7日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を3品披露し、話題となっている。

【写真】66歳ベテラン女優「アイディアが斬新」レストラン級手料理3品

◆原日出子、手料理3品披露


原は「今夜は クロワッサンを生地にした キッシュを焼きました お野菜たっぷり入れました」とつづり、写真を投稿。こんがりと焼き色がついた手作りキッシュを披露した。

また「イカとセロリの炒め物 いちごとブラッターチーズのカプレーゼ」とつづり、それぞれの料理も公開。「作ってるうちから 白ワインw どれも美味しくできました」と報告している。

◆原日出子の投稿に反響


この投稿は「食べなくても美味しいの分かる」「パーティーみたい」「おうちでこの料理はすごい」「レストランで出てきそう」「マネしたい」「アイディアが斬新」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

