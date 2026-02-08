【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

メイファは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース内にて、フィギュアブランド「MuseMolds」の新作デコマスを展示している。

ブースではチアガール姿のキャラクターがフィギュア化。「宇崎ちゃんは遊びたい!ω」から宇崎花、宇崎月が登場。デカイボディラインに丈の短いチアガール衣装となっている。

また、「ハイスクールD×D HERO」からリアス・グレモリー、姫島朱乃が立体化。大きく足をあげたアグレッシブなポージングとなっている。

宇崎花 チアガールver.

宇崎月 チアガールver.

リアス・グレモリー チアガールver.

姫島朱乃 チアガールver.

(C)2022 丈/KADOKAWA/宇崎ちゃん2製作委員会

(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会