フィギュアブランド「MuseMolds」から「宇崎ちゃんは遊びたい!」、「ハイスクールD×D」チアガールフィギュアのデコマスが公開【#ワンフェス】
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
(C)2022 丈/KADOKAWA/宇崎ちゃん2製作委員会
メイファは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」の「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」ブース内にて、フィギュアブランド「MuseMolds」の新作デコマスを展示している。
ブースではチアガール姿のキャラクターがフィギュア化。「宇崎ちゃんは遊びたい!ω」から宇崎花、宇崎月が登場。デカイボディラインに丈の短いチアガール衣装となっている。
また、「ハイスクールD×D HERO」からリアス・グレモリー、姫島朱乃が立体化。大きく足をあげたアグレッシブなポージングとなっている。
宇崎花 チアガールver.
宇崎月 チアガールver.
リアス・グレモリー チアガールver.
姫島朱乃 チアガールver.
(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会