◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１節 川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）

柏はアウェーで川崎に３―５で敗れた。

気温１度、朝から降り続いたことで所々に積もる雪。寒さが厳しい等々力で先に熱が帯びたのは川崎だった。エリア内でのファウルでＰＫを許すと、前半６分にＦＷエリソンが冷静にゴール右へ沈めて先制された。昨季、両チーム８発入り乱れたリーグ戦、ルヴァン杯準決勝での激闘と熱戦を繰り広げてきたが、この試合でも序盤に得点が生まれた。

さらにたたみかけられる。同１１分、ＭＦ伊藤達哉が左サイドでボールを受けると、ドリブルでエリア内に侵入し、ＤＦ馬場晴也が左にかわされる。ボールが伊藤から離れたところをＦＷエリソンに左足を振り抜かれ、ＧＫ小島亨介の股の下を通っていった。

エリソンはまだ止まらない。前半２５分にはハットトリックを記録した。縦に速いカウンターからＦW脇坂泰斗のパスが渡ると、ＤＦ古賀太陽の必死のディフェンスも及ばず、ネットを揺らされた。

前半３７分、柏の今季第１号が生まれた。ＭＦ小泉佳穂のスルーパスから途中出場のＤＦ原田亘が右クロスを送ると、ＦＷ細谷真大が後ろを向きながら右足のかかとで合わせて、ゴールの中へ。おしゃれな一発を決めて、１点返した。

後半１６分には古巣の本拠地に帰ってきたＦＷ瀬川祐輔が得点を奪い、１点差に迫った。小西のロングフィードに抜け出し絶妙なトラップを見せると、詰めに来るＧＫスベンド・ブローダーセンに対してボールを浮かせ、ゴールを決めた。

しかし後半２３分、再びリードを広げられる。ＭＦ山本悠樹の左ＣＫからＤＦ松長根悠仁がニアでヘディングをすると、ボールはファーへ流れてネットの中へ。点差が再び２点差になった。しかし、打ち合いは終わらない。同３６分、こぼれ球にＭＦ山内日向汰が詰めて右足を振り抜くと、ボールはゴールに吸い込まれた。山内は川崎の下部組織で育ち、今季から柏に加入。古巣へ恩返し弾を決めて、再び１点差にした。

しかし、試合終了間際に脇坂に５点目を決められ力尽きた。白熱の打ち合いに敗れ、百年構想リーグは黒星でスタートした。