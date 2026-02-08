【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

DOLKは、2月8日に開催した「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「学園アイドルマスター」より「篠澤広」キャストドールなどを展示した。

「篠澤広」キャストドールは私服とトレーニング服姿の2種を展示。私服姿は薄手で儚げな雰囲気で、トレーニング服姿は細身で頼りなさげな印象を受ける。

この他「アズールレーン」より「フォーミダブル μ兵装」キャストドールを展示。ボリュームのある衣装を細やかに再現している。同製品は近日受注開始予定としている。

【「篠澤広」キャストドール】【「フォーミダブル μ兵装」キャストドール】

