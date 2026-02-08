◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第１節 川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）

川崎が柏を下し、３年連続の開幕戦勝利を飾った。

ブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを記録した。６分にＰＫを沈めると、１１分に左足で、２５分に右足で決めてみせた。

その後、前半３８分にＦＷ細谷、後半１６分には昨季途中まで在籍したＦＷ瀬川に得点を許し、１点差に迫られた。だが、後半２３分、ＣＫからＤＦ松長根悠仁が頭で決めて４点目。２年間、Ｊ３・福島への武者修行を経て復帰した２１歳が、川崎での初ゴールを挙げた。

同３６分には昨季まで川崎に在籍した、柏ＭＦ山内に１点を返された。

試合は後半アディショナルタイムに主将のＦＷ脇坂が加点し、川崎が５点目を奪って勝負を決めた。

今オフに補強したＤＦ谷口栄斗、山原怜音、ＧＫブローダーセン、ＭＦ紺野和也の新戦力４人は先発し、勝利に貢献。チームは後半、昨季リーグ２位の柏にボールを持ち運ばれ、課題も残ったが、持ち前の得点力は今年も健在。特別大会制覇へ、課題を修正し、次戦１５日・千葉戦（フクアリ）に向かう。