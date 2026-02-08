巨人の大勢投手が８日、「大勢川崎病支援プロジェクト」のトークセッションに登壇した。

大勢は自身も患った経験がある川崎病を多くの人に知ってもらい、治療薬の製造に不可欠な血液の成分が十分に集まるよう献血への協力を求める同プロジェクトを昨年から開始。この日はサンマリンスタジアム横に午前９時３０分から正午、午後１時３０分から同３時３０分まで献血バスを廃車し、献血協力者には同プロジェクトのオリジナル記念品をプレゼントした。「長く社会貢献をやれるように、現役を長くやりたい。僕自身が１軍で活躍して、治療中の方、サポートしている人のエネルギーになるようなプロ野球選手に今後もなっていきたい」と力を込めた。

◆川崎病 １９６７年に初めて診断が下された原因不明の病気。乳幼児に多く、高熱、唇の腫れと舌の炎症、手足の腫れなど、さまざまな症状が出る。首のリンパ節の腫れなども含めて６つの症状のうち、５つ以上の症状が出た場合は「川崎病」と診断される。戸郷は生後７か月ほどの時期に、高熱などの症状が出たという。