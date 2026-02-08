【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

aurochs（オーロックス）は、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、コンプレッサー「AERO CROSS ULTIMAX」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、2月発売の新商品「AERO CROSS ULTIMAX（アルティマックス）」から、単品の「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01（ミッドナイトブラック）」や、限定カラーの0.3mm口径ハンドピースがセットになった「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXS（デザートサンド）」と「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXG（フォレストグリーン）」の3商品を展示している。

「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01（ミッドナイトブラック）」

「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXS（デザートサンド）」

「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXG（フォレストグリーン）」

(C)2026, aurochs