オーロックス、2月発売の高性能コンプレッサー「AERO CROSS ULTIMAX」を展示！【#ワンフェス】単体と0.3mm口径のハンドピースセットがラインナップ
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
aurochs（オーロックス）は、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、コンプレッサー「AERO CROSS ULTIMAX」を展示している。
今回イベント会場の同社ブースでは、2月発売の新商品「AERO CROSS ULTIMAX（アルティマックス）」から、単品の「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01（ミッドナイトブラック）」や、限定カラーの0.3mm口径ハンドピースがセットになった「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXS（デザートサンド）」と「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXG（フォレストグリーン）」の3商品を展示している。
「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01（ミッドナイトブラック）」
「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXS（デザートサンド）」
「AERO CROSS ULTIMAX ACU-01DXG（フォレストグリーン）」
