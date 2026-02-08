上越では８日午後1時半すぎから「大雪警報」が発表中です。夜のはじめ頃にかけて大雪による交通障害に警戒してください。



新潟地方気象台によりますと、新潟県では８日夜のはじめ頃にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。



また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想よりも寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。





◆雪の予想９日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 ２０センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 ２０センチ中越 山沿い ６０センチ上越 平地 ２０センチ上越 山沿い ４０センチ佐渡 ２０センチ上越では、８日夜のはじめ頃にかけて大雪による交通障害に警戒し、新潟県では、８日夜のはじめ頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。また、９日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。※８日午後４時３６分発表「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より