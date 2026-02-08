秋田地方気象台は「暴風雪と高波及び大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時19分に発表しました。



沿岸の海上では、強い冬型の気圧配置や低気圧の影響により、雪を伴って西よりの非常に強い風が吹き、しける所がある見込みです。



また、県内では、大雪となる所があるでしょう。



8日は、暴風雪に警戒し、高波に注意・警戒してください。



9日明け方にかけて大雪に注意・警戒してください。





＜概況＞日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、気圧の傾きが大きくなっています。また、低気圧が津軽沖にあって、南に進んでいます。東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下42度以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、沿岸の海上では、西よりの暴風雪となる所があるでしょう。予想以上に風が強まった場合には、警報級の高波となる可能性があります。また、県内では、大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性もあります。＜風の予想＞8日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。＜波の予想＞8日に予想される波の高さは5メートルです。＜雪の予想＞8日午後6時から9日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで40センチ、内陸で30センチです。＜防災事項＞沿岸の海上では、8日夜遅くにかけて、雪を伴った西よりの暴風に警戒してください。沿岸の陸上でも、8日夜遅くにかけて、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に注意・警戒してください。また、沿岸の海上では、8日夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。県内では、平年の積雪を上回っている所があり、平年の2倍以上となっている所もあります。9日にかけて、更に積雪が増える見込みです。県内では9日明け方にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれ、低温による水道管の凍結に注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。